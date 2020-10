Kloster Lehnin

Die Warnung des Rädeler Ortsvorstehers Horst Juchert vor einem weiteren Austrocknen des Gohlitzsees und der Wasserverlust des Seddiner Sees beunruhigen auch den Kloster Lehniner Bau- und Umweltausschuss. Dort forderte Waltraud Plarre vom Verein Baumfreunde Kloster Lehnin am Dienstagabend die Gemeindeverwaltung auf tätig zu werden. Die Austrocknungen basierten auf „menschgemachten Ursachen“, sagte die Umweltaktivistin, die als sachkundige Bürgerin im Ausschuss sitzt. Auch mit den umliegenden Kommunen müsse daher Kontakt aufgenommen werden.

Juchert hatte vor wenigen Tagen auf das deutliche Absinken des Wasserspiegels im Gohlitzsee hingewiesen. Der Rädeler Ortsvorsteher macht sich für Kleinkläranlagen stark, „damit das Wasser in der Region bleibt“.

Der vor acht Jahren errichtete Badesteg am Gohlitzsee ragt hoch aus dem Wasser. Der Wasserspiegel sei um rund einen halben Meter gesunken, sagt Rädels Ortsvorsteher Horst Juchert. Quelle: Marion von Imhoff

Durch Sickergruppen, deren Inhalt abgefahren werde, drohe ein weiterer Verlust an Wasser. Auch in Seddiner See wächst die Sorge um den Wasserverlust des gleichnamigen Sees.

Plarre rennt offene Türen ein

„Es hat bei einem Wasserproblem keinen Sinn, allein etwas zu unternehmen“, so Plarre. Vielmehr sei es nötig, dass mehrere Kommunen zusammenarbeiteten, um das Problem anzugehen. „Wenn es so weitergeht in den nächsten zwei Jahren, dann haben wir ein großes Problem.“

Kloster Lehnins Bauamtsleiterin Angela Böttge stimmte Plarre zu. Auch die regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming müsse mit ins Boot geholt werden und ebenso der Landkreis, so Böttge. „In der Planungsgemeinschaft spricht man viel über Hochwasserschutz. Bestimmte Bereiche sollen deswegen nicht mehr bebaut werden dürfen. Tatsächlich ist es aber ein Phänomen Brandenburgs, dass eine Versteppung droht.“ Das sei lange bekannt. Ob es unumkehrbar sei, könne sie nicht sagen. Plarre fragte nach, ob nicht alle Bebauungspläne noch einmal unter dem Gesichtspunkt drohender Wasserverlust in der Region durchleuchtet werden müssten. „So werden wir das Problem nicht lösen“, sagte dazu Böttge. „Als einzelne Kommune können wir es nicht lösen.“ Auch das Land müsse mit einbezogen werden, um diese Entwicklung zu stoppen.

Ruf nach Wasserkonzept

Plarre forderte, „so schnell wie möglich muss ein Wasserkonzept her“. Sie machte auch den Anbau von Spargel und Versiegelung von Flächen für die Entwicklung verantwortlich. Bauausschuss-Vorsitzender Reinhard Siegel sagte, „grundsätzlich ist das Problem da“.

Tilo Schade, Mitglied der Fraktion SPD-Linke-Baumfreunde, verwies darauf, dass „immer mehr Löschwasserbrunnen versiegen“. Die Entwicklung sei auch ein Problem für den Brandschutz.

