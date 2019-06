Kloster Lehnin

Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner (parteilos) hat auf die Vorwürfe des Lehniner Ortsvorstehers Frank Niewar ( SPD) reagiert. In einem Post auf Facebook-Seite der Gemeinde Kloster Lehnin weist Brückner die Anschuldigung zurück. Niewar wirft ihm fehlendes Demokratieverständnis vor. Zudem kritisiert er eine angebliche Beratungsresistenz des Bürgerrmeisters. Dazu teilt Brückner mit: „Wir haben in unserer Klostergemeinde gemeinsam viel erreicht und streiten auch gelegentlich um die Sache. Dies ist in einer Demokratie normal“, so Brückner in seiner Stellungnahme, die den Titel trägt: „Was ist los in Kloster Lehnin?“

Der Bürgermeister verweist auf die Kommunalverfassung, die die Aufgaben zwischen Politik und Verwaltung klar regele. „Die demokratisch durch die Gemeindevertreter gefassten Beschlüsse setzt die Verwaltung um. Leider sind nicht alle Wünsche (sofort) erfüllbar, weil wir nicht alles gleichzeitig leisten können.“ Brückner weist ebenfalls zurück, dass es im Rathaus in Lehnin eine Kündigungswelle gebe: „Das ist Unsinn. Die Mitarbeiterzahl hat sich sogar erhöht, weil wir den Service für unsere Bürger verbessern wollen.“ Der Bürgermeister ruft zu einer konstruktiven Zusammenarbeit auf.

Die MAZ hatte Brücker am Dienstag um Stellungnahme möglichst am gleichen Tag zu Niewars Vorwürfen und Offenlegung der Stellensituation im Rathaus Lehnin gebeten. Bis Donnerstagnachmittag hat er auf die Presseanfrage, selbst etwa mit dem Hinweis, er benötige mehr Zeit für die Antwort dazu, nicht reagiert. Behörden sind gesetzlich verpflichtet, Presseanfragen zu beantworten.

Lehnins Ortsvorsteher Niewar kündigte eine Anfrage an das Rathaus zur Stellensituation an mit Bitte um Antwort bis zur nächsten Gemeindevertretersitzung am 25. Juni.

Von Marion von Imhoff