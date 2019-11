Kloster Lehnin

Der Kloster Lehniner Gemeindevertreter und frühere Bürgerrechtler Andreas Kuhnert ( SPD) zieht sich aus der aktiven Politik zurück und hat sein Mandat zurückgegeben. Das wurde in der Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend bekannt. Der MAZ gegenüber nannte Kuhnert am Mittwoch gesundheitliche Gründe für di...