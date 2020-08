Lehnin

Das Duo Kalle Kalima und Andreas Behrendt spielt am Sonntag, 9. August, um 19 Uhr in der Lehniner Klosterkirche ein Konzert, das von den klingenden Geheimnissen zwischen Himmel und Erde erzählt. In der Reihe der Musica Mediaevalis werden sie unter der Überschrift „Dialogus Miraculorum“ von dem Gesangsensemble „Vox Nostra unterstützt.

Das außergewöhnliche Dialogkonzert, in dem Orgel und E-Gitarre im Mittelpunkt stehen, vereint Neue Musik, Improvisationen und Jazz-Klänge mit der geheimnisvollen Vokalmusik des Mittelalters.

Kalle Kalima ist ein bekannter finnischer Jazz-Gitarrist und Improvisationsmusiker, der inzwischen in Berlin zu Hause ist.

Weitere Informationen und Voranmeldungen zum Konzert unter www.musica-mediaevalis.de oder 0163/449 28 46.

