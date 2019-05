Kloster Lehnin

Für den Gemeinderat von Kloster Lehnin kandidieren am 26. Mai 64 Bürger um einen der 22 Sitze. 50 Männer und 14 Frauen ringen um ein Mandat. Damit liegt der Frauenanteil bei knapp 22 Prozent. Somit liegt er leicht niedriger als in der Nachbar-Gemeinde Groß Kreutz ( Havel), wo der Frauenanteil 25 Prozent beträgt.

Die Gemeinde Kloster Lehnin besteht aus 14 Ortsteilen. Der größte mit rund 3090 Einwohnern ist Lehnin. Der kleinste Ortsteil ist Emstal. In dem Dorf leben rund 334 Männer, Frauen und Kinder. Die Autobahn 2 führt mitten durch die Gemeinde, sieben Ortsteile liegen nördlich davon und sieben südlich. Die A 2 ist auch der verkehrstechnische Hauptmotor Kloster Lehnins. Zwei Autobahnabfahrten bescheren den Dörfern beste Anbindung, verbunden aber auch mit den Nachteilen einer solchen Schlagader: der teils hohe Lärmpegel an den Anrainerorten.

Die Gemeinde Die Gemeinde Kloster Lehnin umfasst 14 Ortsteile und ist 200 Quadratkilometer groß. Rund 11.000 Menschen leben dort. Die Ortsteile sind Lehnin, Damsdorf, Netzen, Prützke, Grebs, Rietz, Krahne, Reckahn, Emstal, Rädel, Michelsdorf, Trechwitz, Göhlsdorf und Nahmitz.

Brückner folgte Kreykenbohm

Die nun zu Ende gegangene Legislaturperiode war in Kloster Lehnin geprägt vom Wechsel an der Rathausspitze. Seit Sommer 2016 und somit seit fast drei Jahren ist Uwe Brückner (parteilos) hauptamtlicher Bürgermeister. Er hat die Nachfolge seines langjährigen Vorgängers Bernd Kreykenbohm angetreten.

Der Lehniner Schulcampus: Anbauten schaffen Platz für die künftige gymnasiale Oberstufe. Quelle: Marion von Imhoff

Brückner musste sogleich mächtige Bauprojekte stemmen. Das Wichtigste ist sicherlich die bauliche Erweiterung des Schulcampus’ in Lehnin um eine gymnasiale Oberstufe. Kostenpunkt: 1,36 Millionen Euro. Die Grund- und Gesamtschule Lehnin kann nur als Erfolgsmodell gewertet werden und ist landesweit fast einzigartig. 655 Jungen und Mädchen besuchen dort die beiden Schulformen, Tendenz steigend.

Wer regiert jetzt? Hauptamtlicher Bürgermeister ist Uwe Brückner (parteilos). Die Sitze in der Gemeindevertretung: CDU: 5 SPD: 10 Die Linke: 3 Freie Bürger und Bauern: 4

Ein Kraftakt für die Gemeinde ist auch die Sanierung des Renaissancebaus in Reckahn, der 3,2 Millionen Euro kostet. Der Bund trägt davon 1,12 Millionen Euro, die restliche Summe muss die Kommune stemmen. Die Fertigstellung des Gemeinde-, Kultur- und Konferenzzentrums wird für dieses Jahr erwartet.

Harry Grunert aus Grebs ist Fraktionschef der CDU im Kloster Lehniner Gemeinderat. Er tritt auch bei den bevorstehenden Kommunalwahlen am 26. Mai wieder an. Quelle: JACQUELINE STEINER

Für das Zusammenwachsen der Ortsteile Kloster Lehnins war sicherlich auch das bürgerschaftliche Projekt der Brandenburgischen Architektenkammer und des Infrastrukturministeriums in Potsdam wichtig: Zauche, Ziegel, Ziesterzienser 2017. Die Folgen reichen bis heute. Ortsspaziergänge in allen 14 Dörfer sind fast abgeschlossen. Im Sommer präsentiert sich die Gemeinde zudem auf dem Lehniner Platz in Berlin mit den sechs Litfaßsäulen, auf denen die Ortsteile vorgestellt sind.

Wer tritt an? Die CDU schickt ebenso wie die SPD 17 Kandidaten ins Rennen. Fünf Männer kandidieren für die Linken. Zehn Männer und eine Frau treten für die Freien Bürger und Bauern an, um in den Gemeinderat zu ziehen. Die Baumfreunde Kloster Lehnin stellen mit den Freien Wählern zusammen zehn Kandidaten für die Kommunalwahl auf. Drei Männer wollen für den Freizeit- und Jugendverein Trechwitz Gemeindevertreter werden. Die AfD hat einen Kandidaten aufgestellt.

Neue Plus-Bus-Strecken, zuletzt die Eröffnung der Emsterland-Linie, haben die Verkehrsanbindung Kloster Lehnins an den Regionalexpress 1 nach Potsdam und Berlin deutlich verbessert.

Mehr Bauland ist politisches Ziel

Die Herausforderungen in Kloster Lehnin für die kommende Wahlperiode sind vielfältig. Dazu zählt auch die Schaffung neuer Baulandflächen, ein erklärtes Ziel der Kommune. Einige Dörfer haben die Entwicklung bereits kennengelernt, wie Damsdorf und Lehnin, im kleinen Rädel hat ein Bauvorhaben dagegen jetzt für erheblichen Zündstoff gesorgt, doch auch dort wird es jetzt mit Abänderungen realisiert. Der Bau von Einfamilienhäusern schreitet damit in Kloster Lehnin voran.

Die Sanierung des Reckahner Renaissancebaus kommt deutlich voran Quelle: Marion von Imhoff

Eine weitere Herausforderung ist ein geplantes Projekt von sechs Windkrafträdern im Wald bei Göhlsdorf. Der Windpark Dachsberg bei Bliesendorf, Ferch, Göhlsdorf und Lehnin soll insgesamt vorerst 18 Windräder groß werden. Gegen das Projekt läuft der Verein Baumfreunde Kloster Lehnin Sturm. Sie haben sich zu einer politischen Kraft entwickelt (siehe Infokasten).

Udo Wernitz aus Lehnin leitet die SPD-Fraktion im Gemeinderat. Quelle: JACQUELINE STEINER

Die Damsdorfer Kita wird derzeit erweitert. Für die kommende Wahlperiode ist auch ein möglicher Neubau der Lehniner Kita im Gespräch. Darauf drängt der Lehniner Ortsbeirat. Der Kreis baut zudem die Rettungswache für knapp eine Million Euro neu. Fertig sein soll das Gebäude auf einem Grundstück an der Belziger Chaussee im kommenden Jahr. Damit bleibt Lehnin Standort für Notarzt- und zwei Krankenwagen. Die Lehniner Feuerwehr wird die bisherige Rettungswache übernehmen.

Weitere politische Ziele dürften der Kampf um besseren Lärmschutz entlang der Autobahn 2 sein und der Zugewinn weiterer Einwohner, um Lehnins Zentrumsfunktion zu stärken.

Von Marion von Imhoff