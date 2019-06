Krahne

Landfrauen aus Potsdam-Mittelmark haben einen Container mit Spendenpakete für 175 Jungen und Mädchen in Gambia auf den Weg geschickt. In acht Wochen kommen die Hilfsgüter des Vereins ProKids Gambia an. Mitorganisatorin ist Claudia Hirtzel, 62-jährige Hausfrau aus Krahne und seit einem Jahr Vorstandsmitglied im Verein. Sie ist auch Mitglied in der Landfrauengruppe Golzow-Reckahn-Krahne. „Es gingen nach dem Aufruf an die Landfrauen der verschiedenen Ortsgruppen ganz viele Sachspenden ein“, berichtet Claudia Hirtzel.

Auch 20 Stühle für eine Klasse konnten die Landfrauen von einer Fahrschule in Berlin-Mitte aufkaufen, die sich auflöst. „Die Landfrauen haben auch Unmengen an kleinen Strümpfchen und Mützchen gestrickt.“ Zudem ist für jedes der 175 Kinder ein eigenes Paket mit Schul- und Malsachen, Lebensmitteln und Spielsachen zusammengepackt worden. Auch viele Kleiderspenden und sogar Fahrräder wurden in den Container gepackt, der nun auf Reisen gegangen ist zu den Kindern.

„Der Hort in Dippmannsdorf hat Pakete gepackt und auch der Kindergarten Sonnenschein in Reckahn“, berichtet Claudia Hirtzel.

Von den Spenden werden noch wesentlich mehr Jungen und Mädchen profitieren als die insgesamt 350 Patenkinder, die die Pateneltern des Vereins aus ganz Deutschland unterstützt. Ein Satz Stühle für ein Klassenzimmer etwa wird über Jahre gebraucht.

Einige Pateneltern werden im September nach Gambia reisen, um dort vor Ort auch das Schulgeld ihrer Schützlinge zu zahlen.

Von Marion von Imhoff