Lehnin

Der Fahrer eines Renault Master setzte sich am Freitagvormittag gegen 9.45 Uhr in Lehnin hinters Steuer seines Transporters. Beim Anlassen des Motors wunderte sich der Mann über das Aufleuchten einer Warnlampe in seinem Dienstfahrzeug. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, suchte der Fahrer schließlich eine Werkstatt auf, um die Fehlermeldung überprüfen zu lassen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dort staunten Mechaniker und Fahrer nicht schlecht über den Grund der Warnmeldung: der Katalysator des Transporters fehlte. Bisher noch unbekannte Täter hatten diesen ausgebaut und entwendet. Laut Polizei liegt der entstandene Sachschaden bei etwa 4000 Euro.

Von MAZ