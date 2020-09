Lehnin

Im Rahmen der Lehniner Sommermusiken wird Monteverdis Marienvesper am Sonntag, 6. September, um 16 Uhr in einer einstündigen Fassung in der Klosterkirche Lehnin erklingen.

Die Tenöre Benedikt Kristjánsson, Tomáš Král und Heie Erchinger werden zusammen mit dem Kantatenchor der Cantores minores und der Continuo-Gruppe von Berlin Baroque unter der Leitung von Gerhard Oppelt das Werk vor dem gotischen Marien-Altar der Klosterkirche präsentieren.

Erfinder der Oper

Monteverdis Werk markiert die Zeitenwende von der Musik der Renaissance zum Barock. Der „Erfinder“ der Oper schrieb um das Jahr 1610 eine Vesper zu Ehren der Gottesmutter Maria, in der sich große, nach allen Regeln des polyphonen Kontrapunkts geschriebene Chöre mit solistischen und dem „modernen“ Opernstil verpflichteten Sätzen abwechseln.

Damit verband Monteverdi die liturgische Form der Vesper beziehungsweise des Abendgebets mit einem weltlich konzertierenden Charakter. Sein Werk fügt sich deshalb wunderbar in das diesjährige Motto der Sommermusiken ein: „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“.

Die Lehniner Sommermusiken freuen sich in diesem Jahr ganz besonders dieses vielstimmige Konzerterlebnis präsentieren zu können, auch wenn es einen kleinen Wermutstropfen gibt: aufgrund der aktuell geltenden Hygienevorschriften, kann die Marienvesper nicht im vollen Umfang aufgeführt werden.

Karten für das Konzert am Sonntag, 6. September, um 16 Uhr in der Klosterkirche können ab einer Stunde vor Beginn an der Abendkasse erworben werden sowie im Vorverkauf unter: 030/80 90 80 70.

