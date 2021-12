Kloster Lehnin

Zwei Diebe sind am Freitagnachmittag in einem Supermarkt in Lehnin bei Klauen erwischt worden und daraufhin geflohen. Eine Angestellte hatte den zirka 35 jährigen Mann und die etwa gleichaltrige Frau beobachtet und Alarm ausgelöst.

Gerangel in der Goethestraße und am Bahnhof

Als die beiden das Weite suchten, nahm sie zusammen mit Kunden die Verfolgung auf, stellte das Paar in der Goethestraße und wurde dabei an der Schulter verletzt. Am Bahnhof kam es zu einem erneuten Gerangel, bei dem das Diebesgut – Elektro- und Drogerieartikel – aus der Adidas-Umhängetasche des Mannes fiel.

Die Täter konnten in Richtung Emstaler Landstraße flüchten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter: 03381 560-0

Von MAZonline