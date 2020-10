Lehnin

Willi Klink hat es im Gespür, wenn ein Auto an seinem Haus in der Emstaler Landstraße in Lehnin mit überhöhtem Tempo vorbeifährt. „Das sieht man doch, ich bin mein Leben lang schon Auto gefahren“, sagt der 78-Jährige. Willi Klink gehört zu den Anwohnern, die in der schmalen Ausfallstraße eine Tempobegrenzung von 50 auf 30 Stundenkilometer fordern. „Hier muss klar Tempo 30 her.“ Keiner halte sich an die vorgegebenen 50 Stundenkilometer. „Wenn 30 gilt, fahren sie wenigstens 50“, hofft der Rentner. Irgendwie müsse der Verkehr doch abgebremst werden.

Willi Klink plädiert für Tempo 30 in der Emstaler Straße, „damit die Autos dort wenigstens 50 fahren“. Quelle: Marion von Imhoff

Es seien vor allem Anwohner der Nachbarorte, die durch die Emstaler Straße, ist sich Willi Klink sicher. „Die fahren am schlimmsten, viel seltener sind Einheimische dabei.“ Doch sollte das ersehnte Tempolimit kommen, sollten sich auch die Anwohner daran halten. „Da ist schon Selbstdisziplin nötig.“

Hoffnung ruht auf Ortsbeirat

Die Anwohner der Emstaler Straße sind Leid gewöhnt. Ist die nahe Autobahn dicht, „haben wir die Autobahn hier vor der Tür“, sagt Willi Klink. Die Emstaler Landstraße gilt vielen dann als ideale Ausweichroute, der Verkehr quält sich durch Lehnin. „Das ist dann schlimm. Aber die fahren nicht besonders schnell, dann ist ja hier Stau“, lacht Willi Klink.

Ein paar Häuser weiter wohnt die Schauspielerin Christiane Ziehl. „Es ist hier ganz schön laut, gerade wenn die Autobahn dicht ist, ist hier die Hölle los, dann kommt man hier nicht mehr über die Straße“, sagt die 70-Jährige. Es sei eine belastende Straße, „nicht den ganzen Tag, aber zu bestimmten Zeiten des Berufsverkehrs.“

Der Lehniner Künstler Michael Theis in seinem Atelier, das an der Emstaler Landstraße liegt. Quelle: Marion von Imhoff

Ihr Nachbar von schräg gegenüber ist der Maler Michael Theis, auch er macht sich für ein Tempolimit stark. „Die Verkehrsbelastung in der Emstaler Straße ist hoch“, sagt er. Tatsächlich ist die Straße kurvig und schmal, die Häuser stehen dicht an der Fahrbahn. Theis hofft auf die Unterstützung des Lehniner Ortsbeirates für seine Forderung. Die Entscheidung liegt indes bei der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark.

Antrag der Polizei scheiterte

Der Kloster Lehniner Gemeindevertreter Ronald Hilsky ( SPD) ist der frühere langjährige Revierpolizist von Lehnin. Sein Büro in dieser Zeit lag an der Emstaler Straße. „Ich habe schon vor vier, fünf Jahren für einen Abschnitt der Emstaler Landstraße beim Landkreis Tempo 30 gefordert“, sagt Hilsky. Der Antrag sei abgelehnt worden. Hilsky ging es damals um die Schulwegsicherung, denn der Schulcampus Lehnin liegt nahe der Emstaler Landstraße. Die Straße ist kurvig, der Parkplatz des dortigen Discounters führt auf die Straße. Beantragt hatte Hilsky das Tempolimit für die Fahrtrichtung aus Emstal kommend für den unübersichtlichen kurvigen Teilabschnitt. Er zeigt sich skeptisch, dass für die gesamte Straße Tempo 30 eingeführt werde.

Lehnins Ortsvorsteher Frank Niewar ( SPD) sagt: „Wenn die Mehrheit der Anwohnerschaft für Tempo 30 ist, gebe ich ihnen immer den Rat, den Schulterschluss zu suchen und ihr Anliegen zu verfolgen und den Kommunalvertretern vorzustellen. Es müssen alle mitziehen.“ Und: „Wenn eine Mehrheit dafür ist, findet es meine Unterstützung“, so Niewar. „Wir sind das Verbindungsglied zwischen Verwaltung und Landkreis und übergeordneten Behörden.“

Wie Hilsky auch, weist der Ortsvorsteher auf „die schwierige Kreuzungssituation“ hin. So liegt die Grundstückseinfahrt des Discounters gegenüber der Goethestraße. „Dass hier die Ausfahrenden vom Grundstück alle anderen vorlassen müssen, missachten dort viele“, sagt Hilsky.

Von Marion von Imhoff