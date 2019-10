Kloster Lehnin

Die Narren des Lehniner Carnevals Vereins (LCV) steht vor einer ganz besonderen Saison: Sie feiern das 50. Jubiläum. Auftakt ist am Montag, 11.11., um 18.11 Uhr im Saal des Café Niewar mit der Übergabe des Rathausschlüssels durch Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner. Doch ob Brückner den Schlüssel und die Amtsgewalt so leicht den Narren überlässt, wird spannend. „Er wird es uns nicht einfach machen, wir lassen uns überraschen“, teilt der LCV mit.

Gegründet wurde der Verein in der Saison 1969/1970. Einen Rathaussturm wie in den vergangenen Jahren wird es nicht geben. Die Mitglieder zeigen in einer Show Auszüge aus ihrem neuen Programm. Zudem stellen sie die Vereinschronik vor, verfasst von Jürgen Back und Peter Werner. Zum Abschluss des Abends haben alle Gäste die Gelegenheit zum Tanz.

Von MAZonline