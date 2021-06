Lehniner Choralschola singt Werke aus der Renaissance

Lehnin

Werke alter Meister erklingen am 26. Juni 2021 auf dem Lehniner Klostergelände. In der Reihe Musica Mediaevalis singen die Frauen und Männer der Lehniner Choralschola Stück aus der Zeit der Renaissance. Das teilte Andreas Behrendt, Kantor und Leiter des Ensembles, am Donnerstag mit.

Bei dem Sommerkonzert der Choralschola und ihrer Solisten hört man Vokalwerke von Caspar Weerbeke (um 1445 – 1518), Sebastian Festa (1490 – 1524), Claude de Sermisy (um 1490 – 1562) und Josquin Desprez (um 1440 – 1521) sowie aus der der Missa Aeterna Christi Munera (1592) von Pierluigi Giovanni Palestrina (1525-1594). Titel des Konzerts: musikalische Gartenbilder im Klanggewand der Renaissance.

Zu hören ist das Konzert im Klausurgarten und im Kreuzgang. Es beginnt um 16 Uhr. Karten kosten 10 Euro. „Bei weiteren Lockerungen findet das Konzert in der einzigartigen Akustik der ersten Klosterkirche der Zisterzienser im Land Brandenburg statt“, teilte Behrendt weiter mit.

„Der Garten ist ein Ort und Symbol sommerlicher Freuden, ein Hort des Blühens, der Farben und des Friedens“, schreibt Behrendt.Und: „Die Bibel bedient sich nicht nur im Hohelied der Liebe des Gartens als sinnenfreudiges Symbol. Die Lehniner Choralschola und ihre Solisten freuen sich mit Ihnen über den Sommer. Und laden Sie herzlich dazu ein ihn klangfroh miteinander zu genießen.“

