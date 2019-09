Kloster Lehnin

Auf regennasser Fahrbahn hat es am Montag die ersten Unfälle gegeben. So wie auf der Autobahn zwischen Netzen und Brandenburg. Offenbar haben sich noch nicht alle Autofahrer auf die neuen Wetterverhältnisse eingestellt. Gleich drei Fahrzeuge waren in dem Abschnitt aufeinandergerutscht.

Die Unfallstelle zwischen Brandenburg und Netzen. Quelle: Gemeinde Kloster Lehnin

Alle Fahrzeuginsassen konnten sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Zwölf Kameraden der Feuerwehr Lehnin eilten zu der Unfallstelle und sperrten zwei von drei Fahrstreifen ab.

Die Lehniner Kameraden sicherten die Fahrzeuge durch Abklemmen der Batterien, rollten sie mit Spezialgerät auf den Standstreifen und säuberten die Fahrbahn.

Von Frank Bürstenbinder