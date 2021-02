Lehnin

Was wird aus den Garagen und Sozialräumen der Lehniner Rettungswache in Kaltenhausen? Und zwar dann, wenn der Landkreis sein Neubauprojekt auf einem Grundstück an der Ecke Am Traumsee/Belziger Chaussee realisiert hat. Bis lang gibt es auf diese Frage keine endgültige Antwort. Zum Unmut des Lehniner Ortsbeirats. Grund: Anfang 2020 hatte die Freiwillige Feuerwehr ihren Bedarf für den Zweckbau angemeldet. Die Kameraden sind mit ihrer Einsatztechnik ebenfalls in dem 1993 eröffneten Gebäudekomplex untergebracht. Weil der Platz für die Feuerwehrleute samt Fahrzeuge inzwischen knapp geworden ist, würde sich die Feuerwehr gern erweitern.

Doch bis heute ist nicht einmal ein Gespräch mit der Gemeinde Kloster Lehnin als Eigentümerin der Immobilie über die Zukunft der Rettungswache zustande gekommen. Für Ortsvorsteher Frank Niewar ein Unding. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Vorstellungen der Kameraden so lange ignoriert werden. Ich möchte, dass die Kommune unverzüglich Gespräche mit der Feuerwehr aufnimmt“, sagte Niewar auf der der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats. Eine Meinung, der sich Stefan Behrendt anschloss. Auch Udo Wernitz hielt es für zwingend nötig mit der Feuerwehr über die Zukunft der Räumlichkeiten zu reden. Er stellte die Frage in den Raum, ob denn die Gemeinde andere Pläne mit der Rettungswache habe.

Auf der Sitzung erinnerte Bauamtsmitarbeiter Axel Hoffmann daran, dass der Landkreis sein Mietverhältnis mit Kloster Lehnin noch nicht einmal gekündigt habe. Für den Neubau der Rettungswache müssten zunächst die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Es sei deshalb noch zu früh, um über Nachnutzungen des alten Standortes zu reden, so Hoffmann. Auf Nachfrage der MAZ räumte Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner ein: „Bislang gab es keine Gespräche, weil wir in den vergangenen Monaten andere Probleme zu lösen hatten. Auch ist der Zeithorizont für eine mögliche Nachnutzung derzeit noch sehr unklar.“ Ortswehrführer Robert Lehmann drängt jedoch auf Klarheit: „Hinter mir stehen 40 Leute, die wissen wollen, was los ist. Es gibt die dollsten Gerüchte für eine Nachnutzung – von der Polizei bis zum Pflegedienst. Dabei stammt unser erster Antrag schon aus 2019.“

Baubeginn unklar

Bis jetzt ist allerdings nicht einmal klar, wann es den ersten Spatenstich für die neue Rettungswache geben wird. Problem: Der Landkreis war beim Kauf des Grundstücks irrtümlich davon ausgegangen, dass eine Bebaubarkeit kurzfristig möglich wäre. Doch tatsächlich muss Kloster Lehnin erst seinen Flächennutzungsplan anpassen. Außerdem muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Für beide Verfahren gab der Ortsbeirat eine positive Beschlussempfehlung an die Kloster Lehniner Gemeindevertretung ab. Diese wird auf ihrer nächsten Sitzung die planerischen Weichen für den Bau der neuen Rettungswache stellen. Der Promedica GmbH als Betreiberin geht es ähnlich wie der benachbarten Feuerwehr. Die Garagenkapazität ist im Laufe der Jahre zu klein geworden. Ein zweiter Rettungswagen ist bereits in der ehemaligen Michelsdorfer Feuerwehr untergebracht. Eigentlich wollte der Landkreis seine neue Rettungswache Ende 2020 eröffnen. Jetzt hofft Rettungsdienstleiter Klaus-Dieter Hallex auf eine Inbetriebnahme im Sommer 2022.

