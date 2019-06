Am Samstag, 15. Juni, und Sonntag, 16. Juni ist das Lehniner Institut für Kunst mit seinem Skulpturenpark jeweils von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Die Galerie am Klostersee bietet ab 13 Uhr stündliche Führungen durch die 100. Ausstellung des Kunstortes an. Das Ufercafé hält Stärkung bereit. Um 17 Uhr am Samstag lädt Bea Kremer zur Lesung ihres Buches „Sollen Wünschen Möglichkeiten“ ein.

Am Sonntag um 16 Uhr führt das Projekttheater Dresden das Theaterstück „Aufspüren, jagen, entsorgen – Die Sprache der Neuen Rechten“ auf mit anschließender Diskussion.

Infos unter www.likk.de