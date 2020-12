Lehniner Klinikschließung nicht aufzuhalten

Lehnin

Auch die letzten Hoffnungen auf eine Rettung der Klinik für Innere Medizin am Standort Lehnin haben sich zerschlagen. Das geht aus einer Antwort des Petitionsausschusses des Landtages an den Gemeindevertreter und Kreistagsabgeordneten Andreas Bernig ( Die Linke) hervor. Bernig hatte sich im April 2020 an das Gremium gewandt, um sich für den Erhalt des Krankenhauses einzusetzen. Gleichzeitig brachte der Kommunalpolitiker die Sorge vor einer Einschränkung der medizinischen Grundversorgung für die Bevölkerung zum Ausdruck. Jetzt kam die Reaktion auf Bernigs Petition.

Danach sieht der Petitionsausschuss in der Schließung des Krankenhauses zum 31. Dezember 2020 und den Weiterbetrieb als Reha-Klinik ab dem 1. Januar 2021 einen „konstruktiven Beitrag zur zukunftsfähigen Gestaltung und langfristigen Sicherung des Gesundheitsstandortes Kloster Lehnin“. Die Schließungsentscheidung durch das Evangelische Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin ist für den Petitionsausschuss des Landtags aus mehreren Gründen nachvollziehbar. Nach Auskunft des Sozialministeriums arbeitete die Klinik bereits seit 2009 defizitär. Im I. Quartal 2020 wurden dort 35 Patienten bei 55 Planbetten versorgt. Außerdem erfüllte die Rettungsstelle nicht die Voraussetzung für die Teilnahme an der Basisnotfallversorgung eines Krankenhauses, weil am Standort keine Chirurgie existiert.

Diagnostik soll bleiben

„Vor diesem Hintergrund stimmt der Petitionsausschuss dem Urteil des Ministeriums zu, dass dies nicht genug für einen zukunftsfähigen Krankenhausbetrieb und das Halten und Gewinnen von Personal ist“, heißt es in der Antwort an Bernig weiter. In der Klinik belassen wird die Diagnostik. Diese soll in Zukunft in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten betrieben werden. Weiter verbleiben in Lehnin das Hospiz, die ambulante und stationäre Pflege, eine Kindertagesstätte und eine Demenzberatungsstelle. Eine solide Grundversorgung mit Notfallversorgung sieht der Petitionsausschuss mit Krankenhäusern in Brandenburg, Potsdam, Ludwigsfelde, Treuenbrietzen und Bad Belzig gegeben.

