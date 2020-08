"Lehniner Lösung" für mehr Platz im DDR-Schulbau

Lehnin

Bernd Messner hat es bei 80 Prozent aller Aufträge mit Bestandsbauten zu tun. Deshalb ist für den Bauleiter aus dem Architekturbüro Hallier in Potsdam die Erweiterung der Lehniner Gesamtschule kein Neuland. Mit dem 1974 in Lehnin übergebenen Schultyp „Erfurt“ bekommen es die Ingenieure in ganz Ostdeutschland zu tun. Rund 500 Mal wurde der H-förmige Plattenbau in der DDR errichtet. 46 Jahre später wird auf dem Lehniner Schulcampus der Platz knapp.

Mit einem Anbau, der dem 1974 errichteten Baukörper vom Schultyp "Erfurt"vorgesetzt wurde, entstanden fünf zusätzliche Klassenräume und diverse Nebenräume. Andere Unterrichtsräume sind jetzt deutlich größer. Quelle: Frank Bürstenbinder

Mit steigenden Kinderzahlen und der Wiedereinführung der Abiturstufe reicht das Gebäude nicht mehr aus. Ein Abriss war für die Gemeinde Kloster Lehnin keine Option. Dafür eine Erweiterung. Der Stein-auf-Stein-Anbau über vier Etagen, der eigentlich ein Vorbau an der Frontseite mit dem Haupteingang ist, sollte nach den Sommerferien bezugsfertig sein. Doch auf dem Bau läuft nicht immer alles nach Plan. Jetzt gibt es einen neuen Termin.

Bauleiter Bernd Messner. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Die Arbeiten sollen mit den Herbstferien im Oktober beendet sein. Wahrscheinlich können die ersten Räume schon früher bezogen werden“, kündigte Messner in dieser Woche bei einem Rundgang über die Baustelle an. Rund drei Meter mehr an Tiefe bringen fünf zusätzliche Klassenzimmer sowie diverse Nebenräume und erweiterte Unterrichtsräume. Der Löwenanteil ist ohnehin geschafft. Der von der Firma Eurobau aus Möckern errichtete Anbau steht, die Putzarbeiten an der Fassade beginnen nächste Woche. Stahlanker sorgen für eine feste Verbindung zwischen Alt- und Neubau.

Im Innern des nach Süden aufgeweiteten Altbaus ist schon zu sehen, dass es in den Klassenräumen künftig deutlich luftiger zugeht. Aus den ursprünglich standardisierten 49 Quadratmetern sind jetzt 75 Quadratmeter geworden. Ein Raum in der 4. Etage für das Fach Kunsterziehung bringt es sogar auf 100 Quadratmeter. Problem: Schert ein Gewerk aus der Terminkette aus, gerät der ganze Bauzeitenplan ins Wanken. In Lehnin waren es die Estrichleger, denen die Kapazitäten ausgingen.

Schallschutz an den Decken

Inzwischen ist die Installation der Elektro- und Datenleitungen abgeschlossen. Die ersten Heizkörper hängen schon unter den ebenfalls neuen Fenstern. Alle Unterrichtsräume erhalten abgehängte Schallschutzdecken. Maler und Fußbodenleger stehen in den Startlöchern. Zusätzlicher Aufwand wurde mit der Versetzung der bestehenden Versorgungsschächte fällig. Mit der Aufnahme von Grund- und Gesamtschule in den Digitalpakt des Landes Brandenburg erwartet Kloster Lehnin über 300 000 Fördermittel für die digitale Aufrüstung des Unterrichts. Also mussten zusätzliche Kabelstränge eingezogen und Platz für die interaktiven Whiteboards geschaffen werden.

Besuch auf der Baustelle: Bürgermeister Uwe Brückner, Bauamtsleiterin Angela Böttge, IT-Administrator Silvio Braune und Bauleiter Bernd Messner (v.l.). Mit einiger Verspätung sollen die Unterrichtsräume zum Ende der Herbstferien ihrer Bestimmung übergeben werden. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Gerüste um den gesamten Schulbau sind der Tatsache geschuldet, dass neue Dachbahnen fällig waren. Diesmal aus einem Bitumen-Kunststoff-Gemisch. Am Mobiliar wird der neue Einzugstermin auf keinen Fall scheitern. „Die Ausstattung mit neuen Möbeln wurde im Frühjahr bestellt und ist bereits eingetroffen“, sagte Bürgermeister Uwe Brückner. Über eine Rampe an einem Seiteneingang ist zunächst zumindest das Erdgeschoss barrierefrei erreichbar. Optisch passt sich der vorgesetzte Anbau unauffällig an die Kubatur des viergeschossigen Haupthauses an. Eine Variante, die Bauleiter Messner als „Lehniner Lösung“ bezeichnet. Für andere Auftraggeber hatten die Potsdamer Architekten bisher ausschließlich Anbauten ohne Nutzung der Frontseite entworfen. Dies hatte sich in Lehnin wegen bereits vorhandener Brandschutzausrüstungen und Fluchttreppen ausgeschlossen.

Auch das Dach des Gesamtschulkomplexes wurde erneuert. Quelle: Frank Bürstenbinder

Was auf der Baustelle läuft und nicht läuft, beschäftigt unverändert die Kloster Lehniner Kommunalpolitiker. So bleibt Gemeindevertreter und Lehnins Ortsvorsteher Frank Niewar bei seiner Kritik an der Bauverzögerung. Ärgerlich ist für die Abgeordneten insbesondere die Verteuerung der Kosten um rund 450 000 Euro auf nun 1,8 Millionen Euro. Neben der Versetzung der Versorgungsschächte, einer neuen Verrohrung im Keller und zusätzlicher Kabel für den Digital-Pakt verwies Bauleiter Messner am Dienstag in seinem Bericht an die Gemeindevertretung auf den maroden Zustand der Heizungsaufhängung, der im Vorfeld nicht zu erkennen gewesen sei. Krahnes Ortsvorsteher Reinhard Siegel brach eine Lanze für die Planer: „Es wäre sträflich gewesen, wenn man nicht in der Bauphase auf entdeckte Mängel reagiert hätte.“

So soll einmal die bauliche Verbindung (blau) zwischen Gesamtschule (vorn) und Grundschule aussehen. Quelle: Architekten Hallier

Der Anbau an die Gesamtschule läuft für die Planer unter 1.Bauabschnitt. In zwei weiteren Abschnitten soll das nächste große Projekt auf dem Campus an der Goethestraße realisiert werden. Nämlich die bauliche Verbindung zwischen Gesamtschule und Grundschule.

