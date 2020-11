Lehniner Oberarzt zur Palliativstation: Noch sind wir da!"

Lehnin

Seit sieben Jahren leitet Helmut Reichardt (66) die Palliativstation im Lehniner Krankenhaus. Anfang 2021 will das Evangelische Diakonissenhaus Berlin-Teltow-Lehnin die Klink für Innere Medizin, Palliativmedizin und Akutgeriatrie aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben. Dafür soll die Kapazität der Klink für Geriatrische Rehabilitation von 70 auf 115 Betten ausgebaut werden. Im Gespräch mit der MAZ sagt der Oberarzt, was ihn angesichts der angekündigten Strukturveränderung umtreibt.

Herr Reichardt, am vergangenen Donnerstag wurden die Mitarbeiter über die Schließung des Krankenhauses informiert. Wie haben Sie und das Team der Palliativstation die Entscheidung aufgenommen?

Die Nachricht hat uns erschüttert. Was in Lehnin über 17 Jahre an Palliativmedizin aufgebaut wurde, droht sang- und klanglos unterzugehen. Schmerzvoll ist das angekündigte Aus vor allem deshalb, weil alle Mitarbeiter, die Menschen mit nicht mehr heilbaren Krankheiten begleiten, ihre Arbeit für richtig und wichtig halten.

Was passiert jetzt mit den Patienten auf der Palliativstation?

Noch sind wir da! Die ganzheitliche medizinische und pflegerische Zuwendung bleibt unverändert. Praktisch ist die Belegung wegen Corona aktuell auf acht Betten beschränkt. In der Regel bleiben Patienten maximal zwei bis drei Wochen bei uns. Dann soll ihre Lebensqualität so weit hergestellt sein, dass ein Leben zu Hause wieder möglich wird. Wir sind eben keine Sterbestation! Allerdings kann in den Entlassungspapieren keine Zusage einer Wiederaufnahme mehr gemacht werden. Dann müssen Patienten ihre Zukunft in andere Hände legen. Dabei bieten wir jede erdenkliche Hilfe an.

Was bedeutet das Ende der stationären Palliativmedizin für die Menschen in der Region?

Die nächsten eigenständigen Palliativstationen gibt es erst wieder in Potsdam, Berlin, Magdeburg oder Bad Saarow. Einige andere Kliniken im Umland halten auf allgemeinen Stationen Palliativbetten vor. Für Patienten aus der unmittelbaren Umgebung werden die Wege weiter. Allerdings nehmen wir schon immer Patienten auf, die auch aus weiter entfernten Regionen kommen. Neu wird die künftige Situation für die vielen Zuweiser aus der niedergelassenen Ärzteschaft sein. Ebenso ist das Städtische Klinikum Brandenburg bisher ein wichtiger Zuweiser für Patienten nach Lehnin.

Das Diakonissenhaus hat Pflegern, Therapeuten und Ärzten eine Arbeitsplatzgarantie gegeben. Befürchten Sie dennoch einen personellen Aderlass bei ihren Stationskräften?

So weit muss es nicht kommen. Vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit, die Palliativmedizin in den angekündigten Ausbau der Klinik für Geriatrische Rehabilitation einzubinden. Damit ließe sich bei alternden Menschen so manche lange Krankenhauslaufbahn unterbrechen. Eine leistungsfähige Reha könnte von palliativen Möglichkeiten nur profitieren. Erfahrenes Fachpersonal ist ja vorhanden.

Das Diakonissenhaus als Träger begründet die Schließung des Krankenhauses mit wirtschaftlichen Zwängen und jahrelangen Defiziten. Sind Strukturveränderungen da nicht nachvollziehbar?

Ich bin kein Zahlenmensch. Aber in der Tat haben bestimmte politische Entscheidungen der Klinik sehr geschadet. So sind Fallpauschalen ein Desaster für kleine Krankenhäuser. Auch die Festlegungen zu Pflegepersonaluntergrenzen sind für pflegeintensive Bereiche eine betriebswirtschaftliche Herausforderung. Dennoch wünschte ich mir, dass eine künftig vergrößerte Klinik für Geriatrische Rehabilitation nicht vollständig aus dem „Palliativen Netzwerk Kloster Lehnin“ herausfällt. Dann hätten auch die vielen Unterschriften und Petitionen politischer Gremien für den Erhalt des Krankenhauses noch ein Ziel erreicht.

Sie sind seit sieben Jahren Palliativmediziner in Lehnin. Was wird aus Ihnen?

Das Renteneintrittsalter habe ich schon überschritten. Mein aktueller Vertrag geht noch bis Ende März. Doch es geht nicht um mich, sondern um den Erhalt einer beispielhaften Kombination aus Geriatrie und Palliativmedizin. Die Gründer des Krankenhausneubaus dachten sich etwas dabei. Denn auf jeden von uns kommt das einmal zu.

