Lehniner Ortsbeirat erwartet Wohnmobilwelle: Wohin mit dem Abwasser?

Lehnin

Der Ortsbeirat rechnet im Sommerhalbjahr mit einer regelrechten Welle von Wohnmobilen in Lehnin und Umgebung. Einen ersten Vorgeschmack gab es an den frühlingshaften Tagen im Februar. „Die stehen überall. Am Klostersee und am Rosenpark. Sogar am Gohlitzsee, obwohl es dort nicht erlaubt ist“, beschrieb Ortsvorsteher Frank Niewar auf der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats die Situation.

Keine Realisierung in Sicht

Nach Einschätzung der Kommunalpolitiker ist die Infrastruktur in Lehnin nicht auf den zu erwartenden Ansturm eingerichtet. Besonders bedauerlich findet es der Ortsbeirat, dass für eine Aufrüstung der wenigen Wohnmobilparkplätze am Rosenpark mit Trink- und Abwasser immer noch keine Realisierung in Sicht ist. „Wir wollen eine tolle Gemeinde sein, doch bei diesem Problem lässt uns die Verwaltung im Regen stehen“, beklagte sich Ortsbeiratsmitglied Udo Wernitz. „Nach langen Diskussionen kommen wir einfach nicht weiter“, bedauerte auch Stefan Behrendt.

Kloster Lehnins Ortsvorsteher Frank Niewar. Quelle: Frank Bürstenbinder

Schon seit Jahren fordert der Lehniner Ortsbeirat, dass die vier vorhandenen Stellplätze mit Trink- und Abwasservorrichtungen ergänzt werden sollen. Damit soll einerseits die Attraktivität der Lehniner Ortslage für Wohnmobilbesitzer erhöht werden. Andererseits wollen die Kommunalpolitiker vermeiden, dass mobile Urlauber illegal ihre Tanks entsorgen oder ihre Notdurft im freien Gelände des Rosenparks verrichten. Immerhin hat das Kloster Lehniner Rathaus inzwischen zwei technische Varianten für eine Erschließung vorgelegt.

Sammelgrube oder Anschluss

Eine Lösung wäre der Einbau einer Sammelgrube, die regelmäßig entleert werden müsste. Möglich ist auch der Anschluss an das vorhandene Abwassernetz mit einer separaten Zähleinrichtung. Die Kosten würden jeweils bei rund 50 000 Euro liegen. Für Bürgermeister Uwe Brückner liegt das Problem bei der Finanzierung. „Es gibt bisher keinen Vorschlag des Ortsbeirats, woher das Geld kommen soll. Im laufenden Haushalt ist alles verplant.“ Deshalb drängt der Ortsbeirat weiter auf eine Satzung für Wohnmobilstellplätze auf Gemeindeebene, um durch Einnahmen mögliche Investitionen refinanzieren zu können.

Von Frank Bürstenbinder