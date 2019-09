Lehnin

Ortsvorsteher Frank Niewar ( SPD) hat sich erfreut über das unerwartet gute Abschneiden seines Parteifreundes und Mitstreiters im Lehniner Ortsbeirat, Udo Wernitz, bei der Landtagswahl geäußert. „Dass wir jetzt einen Landtagsabgeordneten mit Sitz im Ortsbeirat haben, wird unsere Arbeit sicher beflügeln. Außerdem bin ich erleichtert darüber, dass Lehnin der SPD mit deutlichem Abstand zur AfD das Vertrauen ausgesprochen hat“, so Niewar.

Über 40 Prozent

Tatsächlich hat der erfolgreiche SPD-Direktkandidat Wernitz mit Lehnin als Heimatort immer noch eine starke Hausmacht hinter sich, wie schon sein Vorgänger Andreas Kuhnert. In allen drei Lehniner Wahllokalen kam der gelernte Bäcker auf über 40 Prozent der Stimmen. Bei den Zweitstimmen kam die SPD in Lehnin in den selben Wahllokalen auf 32 bis fast 36 Prozent. Das ist deutlich mehr als der aktuelle Landesdurchschnitt mit 26,2 Prozent.

Lehnins Ortsvorsteher Frank Niewar. Quelle: JACQUELINE STEINER

Wernitz hatte noch am Wahlabend gegenüber der MAZ angekündigt, alle seine Ehrenämter in der Gemeinde Kloster Lehnin behalten zu wollen. Dazu gehören seine Mitgliedschaft im Ortsbeirat und sein Mandat als Mitglied der Kloster Lehniner Gemeindevertretung. Noch kurz vor der Wahl hatte sich der aus sieben Personen bestehende Lehniner Ortsbeirat über die Schwerpunkte in der Lokalpolitik für die kommenden Jahre verständigt.

„Dazu gehört unbedingt die Aufstockung der Kapazität in unserer Lehniner Kindereinrichtung, die aus allen Nähten platzt“, sagte Ortsvorsteher Niewar der MAZ. Er vermisse, dass die Verwaltung bislang keine Vorschläge für eine Umsetzung gemacht habe, obwohl der Bürgermeister von Kloster Lehnin regelmäßig zu dem Thema berichten sollte.

Leitung liegt seit Jahren

Druck machen wollen die Ortsbeiratsmitglieder, von denen sechs der Kloster Lehniner Gemeindevertretung angehören, beim leidigen Thema einer Abwasserentsorgung auf dem Caravanstellplatz am Rosenpark. „Dort liegt seit Jahren eine Leitung an, doch umgesetzt wurde die Forderung bis heute nicht“, moniert Ortsvorsteher Niewar.

Altes Thema Friedwald

Bis ins Jahr 2008 gehen die ersten Diskussionen über die Einrichtung eines Friedwaldes auf einem Teilstück des Lehniner Waldfriedhofs zurück. „Wir würden gerne wissen, wie der Sachstand ist. Aber bislang erfolgte keine Reaktion aus der Verwaltung“, bedauert Niewar. Er und Wernitz waren zusammen mit anderen SPD-Kandidaten zur Wahl des Ortsbeirates im Rahmen der Kommunalwahl unter dem Motto „Wir schauen dem Bürgermeister auf die Finger“ angetreten.

Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner. Quelle: Christine Lummert

Und was sagt Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner zu der von Frank Niewar vorgetragenen Unzufriedenheit im Lehniner Ortsbeirat? „Das Rathaus macht sich sehr wohl Gedanken über die Lehniner Kita. Es gibt einen Prüfauftrag durch die Gemeindevertretung, den wir ernst nehmen. Darüber habe ich auch berichtet. In dieser Woche wird die Sanierung der Göhlsdorfer Kita abgeschlossen. Die Damsdorfer Kita bekommt gerade einen Anbau. In Netzen und Grebs wurde saniert und renoviert. Dazu kommt der Ausbau des Lehniner Schulcampus als Schwerpunkt. Kloster Lehnin kann unmöglich alles gleichzeitig stemmen. Wir werden uns im Rahmen der Haushaltsdebatte für den neuen Doppelhaushalt erneut mit dem Thema beschäftigen“, so Brückner.

Derzeit keine Haushaltsmittel

Für die Abwasserentsorgung auf dem Caravanstellplatz sieht der Bürgermeister ebenfalls keine kurzfristige Lösung:. „Das Geld wird an anderer Stelle dringender benötigt.“ Das Friedwald-Thema ist Brückner ebenfalls bestens bekannt. „Wir sind dran“, sagte der Bürgermeister, ohne ins Detail zu gehen.

Von Frank Bürstenbinder