Endlich wieder Training: Lehniner Taekwondo-Sportler ziehen auf die grüne Wiese

Lehnin

Fußballer, Segler, Radsportler, Ruderer und Läufer: mit den nächsten Corona-Lockerungen kann beim SV Kloster Lehnin zumindest ein eingeschränkter Trainingsbetrieb unter freiem Himmel wieder aufgenommen werden. Doch was machen die Vertreter einer klassischen Hallensportart – wie Taekwondo? Die Fans des koreanischen Kampfsports, bei der Hände und Füße nach strengen Regeln eingesetzt werden, treffen sich in normalen Zeiten zweimal die Woche in der Turnhalle auf dem Lehniner Schulcampus. Doch deren Öffnung ist noch nicht erlaubt.

Abstand auch beim Sport Bei dem vom SV Kloster Lehnin ausgeschriebenen Online-Poomsae-Turnier handelt es sich um einen Taekwondo-Wettkampf mit vorgeschriebenen Bewegungsabläufen, den Formen. Die Poomsae sind auch Bestandteil der Prüfungsordnung. Brandenburger dürfen seit dem 15. Mai wieder Vereinssport im Freien betreiben. Allerdings gilt das Abstandsgebot von 1,50 Meter weiter. Übungsleiter sind angehalten ihre Trainingspläne den besonderen Umständen anzupassen. Hallensportarten können nach draußen verlegt werden. In den einzelnen Bundesländern sind abweichende Regelungen in Kraft getreten. Wer sich den Lehniner Taekwondo-Sportlern anschließen will, wendet sich an Übungsleiter Michael Günther.

Sektionsleiter Michael Günther (34) will es an diesem Sonnabend mit einer Alternative im Grünen versuchen. „Wir werden unser Training in abgewandelter Form auf eine Wiese am Lehniner Kessel verlegen. Es ist ein Angebot an unsere Mitglieder, um mit kontaktlosen Übungen fit zu bleiben“, sagte Günther der MAZ. Eigentlich geht es bei der Kunst der Selbstverteidigung nicht ohne Berührung des Gegners ab. Doch wegen der besonderen Umstände will Günther, der einen schwarzen Gürtel trägt, seinen Schützlingen eine Art Achtsamkeitstraining verordnen.

Anzeige

Der Lehniner Taekwondo-Übungsleiter Michael Günther. Quelle: privat

Weitere MAZ+ Artikel

„Wer Füße und Hände wirksam einsetzen und vor Verletzungen schützen will, muss wissen, wie Gelenke und Muskeln funktionieren. Beim Taekwondo steht nämlich der Geist im Vordergrund. Deshalb ist Selbstverteidigung ist immer das letzte Mittel“, so Günther, der seit 17 Jahren ein begeisterter Kampfsportler ist. Training auf Distanz ist für die knapp 20 Mitglieder der Sektion Taekwondo nicht neu. Seit Ausbruch der Corona-Krise im März haben sich die Sportler nicht mehr gemeinsam auf der Matte getroffen. Hausaufgaben mit Einzeltraining waren angesagt. Zu dem hatte Übungsleiter Günther gesundheitliche Probleme, die mit einem Krankenhausaufenthalt verbunden waren. Damit ist es gerade rechtzeitig zu Beginn der Lockerungsmaßnahmen vorbei.

Noch keine Normalität

Trotzdem ist die Betätigung in der jüngsten Sektion des SV Kloster noch weit von der Normalität entfernt. An Wettkämpfe oder Gürtelprüfungen ist aktuell nicht zu denken. Deshalb sind auch beim Taekwondo kreative Lösungen gefragt. Im April wurde kurzerhand ein vereinsoffenes Online-Poomsae-Turnier ausgeschrieben. Die Resonanz war mit 40 Teilnehmern bemerkenswert erfreulich, denn Taekwondo wird im Lehniner Mehrspartenverein erst seit zwei Jahren angeboten.

Die Lehniner Taekwondo-Sportlerin Zoe Strümpfler. Quelle: privat

Die Kampfsportler filmten sich bei ihren Formenläufen in Gärten, Parks, auf der Straße oder in privaten Trainingskellern. Für die Bewertung der in den Videos gezeigten Leistungen konnte die Sektion die hochdekorierte Michendorferin Kathrin Paschke vom Landesverband Berlin-Brandenburg gewinnen. Bei den Standard- oder Meisterformen flossen Präsentation und Technik zu Gesamtnoten ein. Aus Fichtenwalde machte eine ganze Familie beim Online-Taekwondo mit, voran Jana Mehring, die als beste ihrer Leistungsklasse abschnitt. Zu den erfolgreichsten Sportlerinnen aus Lehnin gehörte Zoe Strümpfler.

Neue Sektion gegründet

Die Kunst des Kampfsports kam erst mit Michael Günther nach Lehnin, wo der IT-Anwendungsberater seit 2018 mit seiner Familie lebt. Damals lagen schon etliche Jahre Erfahrung hinter ihm. Weil es in Lehnin keine Taekwondo-Gruppe gab, gründete er selbst eine. Und zwar unter dem Dach des SV Kloster Lehnin. Beim Vereinsvorsitzenden Bernd Jansen stieß Günther sofort auf offene Ohren. „Dann ging alles ganz schnell. Unkompliziert wurden uns Hallenzeiten zugewiesen und ein Schlüssel übergeben“, erinnert sich Günther, der Kinder und Erwachsene trainiert.

Von Frank Bürstenbinder