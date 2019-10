Lehniner machen sich für eine Linde stark

Lehnin

Dirk Hohmeier greift zum Hammer, zwei kurzen Nägeln und einem roten Täfelchen aus Holz. Mit ein paar Schlägen wird der Baum zur schönen Dorflinde erklärt. „Es lohnt sich für dieses prachtvolle Exemplar zu kämpfen“, sagt der Lehniner. Mit ihm einer Meinung sind rund 30 Mitglieder und Anhänger der Kloster Lehniner Baumfreunde, die am Mittwoch für den Erhalt der wohl um die 100 Jahre alten Linde protestiert haben.

Furcht vor neuer Baumfällung

Losgetreten hatte die neuerliche Empörungswelle über drohende Baumfällungen Rafael Hektor aus der Beethovenstraße. Er zog 2016 mit seiner Familie in das grüne Lehnin. Nach dem Kahlschlag der Linden für den Ausbau der Belziger Straße fürchtet Hektor nun das Ende einer weiteren stattlichen Linde gleich vor der Haustür.

„Ich bin an einer guten Nachbarschaft interessiert. Doch dazu darf es nicht kommen. Eine Fällung wäre völlig unnötig“, ist der Lehniner überzeugt. Die Linde befindet sich auf dem Nachbargrundstück, hart an seiner Grundstückseinfahrt. Nebenan laufen gerade Abrissarbeiten. Der alte Schulhort weicht einer künftigen Wohnanlage für Senioren. In diesem Zusammenhang lässt sich die Fällung von Bäumen nicht vermeiden.

Für eine Baumschutzsatzung

„Doch diese alte Linde sollte Lehnin als ortsbildprägender Baum erhalten bleiben“, meint auch Waltraud Plarre von den Lehniner Baumfreunden. Die aus der Umweltschutzszene kommende Gruppierung ist nach den Kommunalwahlen mit zwei Abgeordneten in die Gemeindevertretung von Kloster Lehnin eingezogen. Dort setzen sich deren Vertreter für eine Baumschutzsatzung ein, die es in Lehnin für den Innenbereich nicht gibt – bislang ohne Erfolg.

Im Fall der Linde in der Beethovenstraße hatten sich am Mittwoch Baumfreunde, Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene über die sozialen Medien zu einem spontanen Treffen vor dem von der Fällung bedrohten Riesen eingefunden. Maria Dorow und Detlef Wagner gehören zu den Nachbarn von Rafael Hektor. Die Linde sei weder krank, noch stehe sie im Wege. Dafür sei sie ein unverwechselbarer Bestandteil dieses Straßenabschnitts, ist sich das Paar einig. Aufgeschreckt von Meldungen über eine „spontane Versammlung“ schauten vier Polizisten in zwei Funkwagen nach dem Rechten. Wer sein Auto auf dem Baugrundstück geparkt hatte, wurde zur Umsetzung aufgefordert.

Laut bereits vom Landkreis erteilter Baugenehmigung soll die Linde Stellplätzen für die künftige Seniorenwohnanlage weichen. 15 Pkw-Plätze müssen der Kommune nachgewiesen werden. „Weil auch die Gemeinde für den Erhalt des Baumes ist, wurde diese Vorgabe inzwischen um zwei Stellplätze reduziert“, sagte Rathaus-Sprecher René Peters der MAZ. Doch was sagen die Investoren?

Beratung angekündigt

Tatsächlich ist wohl in der Sache das letzte Wort noch nicht gesprochen. Bauherrin ist Helga Lietzmann, die in Lehnin eine Hauskrankenpflege und eine Seniorenwohnanlage in der Kurfürstenstraße betreibt. Sie habe kein Interesse an einer Zuspitzung der Lage und wolle sich noch einmal mit ihren Partnern zum Baum beraten.

Ein Problem sieht die Firmeninhaberin in der von ihr zu tragenden Verkehrssicherungspflicht: „Ich möchte natürlich vermeiden, dass eines Tages ein Bewohner oder ein Auto wegen eines herabstürzenden Astes zu schaden kommt. Leider erleben wir immer mehr Stürme“, so Lietzmann. Ob ein Kompromiss möglich ist, werden die nächsten Tage zeigen. In der neuen Wohnanlage sollen einmal 33 betagte Menschen in drei Wohngruppen leben.

