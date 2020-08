Lehnin

Oberförster Jörg Dechow kritisiert massiv den Waldraub durch den Straßenbau. Als Beispiel nannte er den Ausbau der Bundesstraße 102 und die dafür geopferten Bäume nahe der Autobahn-Anschlussstelle Brandenburg. Anlass für diese Kritik war der Besuch der Linken-Bundestagsabgeordneten Anke Domscheit-Berg (parteilos) in der Oberförsterei Lehnin am Mittwochnachmittag. Dort erkundigte sich die Politikerin nach der Situation des Waldes und der Forstverwaltung. Dechow hofft auf Unterstützung seiner Forderung auf Bundesebene und wandte sich daher mit diesem Appell an die Bundespolitikerin.

„Wenn man sich das überlegt, diese Schneise, die da geschlagen wurde, ist größer als die Autobahn“, sagte Dechow. „Warum muss die Strecke für 100 Stundenkilometer ausgebaut werden? Das bedeutet mindestens zwei, besser drei Überholspuren, Fahrradfahrer dürfen nicht drauf sein und Traktoren auch nicht. Also kriegen beide eigene Spuren. Wollen wir uns das überall leisten?“ Es gehe um Bauanträge des Landesbetriebes Straßenwesen. „Ich frage mich, wann hört dieser Waldfraß auf?“ Er fordere, „da mit Maß ranzugehen. Durch den Verbrauch von Straße muss neuer Wald entstehen. Wo nehmen wir es her? Wir nehmen das Land dafür den Bauern weg.“

Dechow: Radwege zu breit

Als Beispiel für Waldfraß nannte Dechow auch die Fällungen an der Autobahnabfahrt Klaistow für einen Radweg. „Linke Seite, alles abgehauen, mindestens 15 Meter frei. Ich finde Radwege gut, aber müssen die alle drei Meter breit sein?“ Er appellierte an Domscheit-Berg, Einfluss auf die Din-Normen zu nehmen auf Bundesebene, die diese Breite vorschrieben.

Argument dafür sei jedes Mal, je breiter die Straße, desto geringer die Unfallzahl, das wisse er, so Dechow. Dem hielt die ausgewiesene Digital-Expertin Anke Domscheit-Berg entgegen. Das Argument dürfte in Zukunft wohl kaum noch gelten: „Als Politikerin, die mit digital zu tun hat, habe ich viel mit Zukunft zu tun. In 20 Jahren haben wir autonome Autos. Die sind nicht mehr so, dass sie ständig überholen müssen oder angesoffen fahren oder sich Wettrennen liefern müssen.“ Diese autonomen Fahrzeuge hielten sich an absolut jede Verkehrsregel. „Wenn man nicht gucken kann, wird nicht überholt.“ Das bedeute, „wenn wir langfristig planen, dann will man null Verkehrstote erreichen.“ Null sei wohl unrealistisch, aber eine sehr kleine Zahl dagegen schon im Vergleich zu den 3046 Verkehrstoten bundesweit im vorigen Jahr, so Domscheit-Berg. Langfristig sei Verkehrssicherheit also gar kein Argument mehr für großangelegte Fällungen. „Es ist eher ein Argument für Wald.“

Zudem wandte sich Dechow gegen die Forderung der Bundesbahn, 30 Meter müssten Bäume links und rechts entlang der Gleise aus Verkehrssicherheitsgründen gefällt werden. Gleiches gelte für Verkehrssicherheitspflichten an Straßen. „Das wird für ein Riesenproblem.“ So würden auf 80.000 Hektar Wald bundesweit verloren gehen. 38.500 Kilometer Gleisstrecke führten in Deutschland durch Wälder. Domscheit-Berg ergänzte, dass die stillgelegten Strecken, die wieder in Betrieb genommen werden sollen, besonders häufig durch Wälder verliefen. „Damit die Bahn ihre Personenbeförderungs-Verdoppelungskilometer erreichen will bis 2030, will man viele stillgelegte Strecken wiederbeleben. Dann wird es zu einem noch größeren Problem.“

Von Marion von Imhoff