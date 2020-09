Lehnin

Lehnins Ortsvorsteher Frank Niewar ( SPD) fordert mit Nachdruck eine neue Kita in Lehnin. Dies würde 80 Elternpaaren weites Pendeln über Land ersparen. Bestätigt sieht sich der Kommunalpolitiker durch die neue Kita-Analyse der Gemeinde Kloster Lehnin mit Stand vom 31. Juli. Diese schlüsselt auf, wie viele Kinder aus welchen Ortsteilen eine der sechs kommunalen Kitas und den Evangelischen Kindergarten in Lehnin besuchen. Danach betreut die Kita Damsdorf 23 Jungen und Mädchen aus Lehnin. Neun kleine Lehniner besuchen die Kita in Grebs, fünf den Netzener Kindergarten und vier sind in Göhlsdorf untergebracht.

„Wenn man die Kinderzahl addiert, die zur Zeit von Lehnin, Michelsdorf, Nahmitz und Netzen in die Kita nach Damsdorf gefahren werden“, komme er auf 38 Kinder, so Niewar. Er verweist auch auf die zwölf Plätze, die nur mit Ausnahmegenehmigung in Lehnin bestünden. Würde es diese Genehmigung nicht geben, seien es über 50 Kinder, die in dem Klosterstädtchen keinen Platz fänden. Zähle man die Kinder aus Lehnin, Michelsdorf und Nahmitz hinzu, die auf die Kindergärten in Grebs, Netzen und Göhlsdorf aufgeteilt seien, „kommen weitere 26 Kinder dazu“.

137 Kita-Kinder in Lehnin

Die Kita Lehnin hat mit der Ausnahmegenehmigung 99 Plätze, 94 Kinder waren dort mit Stand 31. Juli in Betreuung. Die Damsdorfer Kita hat laut Kita-Analyse 151 Jungen und Mädchen in Betreuung bei 178 Plätzen. Die Kindergärten in Netzen, Grebs und Reckahn sind jeweils fast ausgelastet und haben nur wenige freie Plätze, die Göhlsdorfer Kita ist nach der Analyse voll. Die größten freien Kapazitäten mit Stand Juli hat lediglich die Kita Damsdorf, wo von den 178 Plätzen 151 belegt waren. Insgesamt besuchen 460 Kinder aus Kloster Lehnin eine Kita. Mit 137 sind die meisten aus Lehnin, gefolgt von 88 Jungen und Mädchen aus Damsdorf.

Niewars Fazit: „76 Elternpaare sind morgens wie abends auf unseren Straßen unterwegs, um ihre Kinder zu chauffieren.“ Eine neue Kita in Trechwitz nutze wenig, um Wege einzusparen. In Trechwitz will die Erziehungs- und Bildungswege gGmbH bekanntlich einen Kindergarten mit Bauernhofcharakter für 50 bis 60 Jungen und Mädchen zum 1. August 2021 eröffnen.

„Die Forderung vor dem Hintergrund weiterer Wohngebiete in Damsdorf und Grebs muss deshalb lauten: Wir benötigen in Lehnin eine neue Kita. Wir sind absolut an der Kapazitätsgrenze, jeder Quadratmillimeter ist mit Kindern vollgestopft.“ Zudem würden andere Kindergärten an ihre Belastungsgrenze kommen. Niewar erinnert an das Neubaugebiet am Hohlweg in Lehnin und die 80 Einfamilienhäuser, die in Damsdorf geplant seien.

