Lehnins wildeste Fassade: Auf dem Schulcampus treiben es die Farben bunt

Lehnin

Upps! Hat da jemand zum falschen Farbeimer gegriffen? Nein, was da nach dem Abbau der Gerüste am neuen Lehniner Schulanbau in der Goethestraße zum Vorschein kommt, ist das Ergebnis einer demokratischen Willensbildung. Ganz nach dem Wunsch der Bettina-von-Arnim-Gesamtschüler durften die Maler auf den sonst üblichen Einheitsbrei verzichten. An der Südfassade changieren rotbraune Bereiche mit elfenbeinfarbenen Abschnitten. An das wilde Design mit den verwaschenen Farbübergängen muss sich auch der Lehniner Ortsbeirat erst noch gewöhnen. Immerhin findet zum Beispiel Peter Kamolz den Anstrich „nicht uninteressant“. Dagegen hätte Sandra Leue lieber ein Farbkonzept für das gesamte Haus gesehen.

In den ersten neuen Klassenräumen sind die Möbel bereits aufgebaut. Nach den Herbstferien wird der Anbau schrittweise in Betrieb genommen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Mit den zu Ende gehenden Herbstferien geht auch die aufwendige Erweiterung des Gesamtschulbereichs in ihre Endphase. In dem Stein-auf-Stein-Anbau über vier Etagen, der eigentlich ein Vorbau an der Frontseite mit dem Haupteingang ist, wird gerade noch im Treppenhaus gemalert, müssen Möbel montiert und Gänge gereinigt werden. „Zur Zeit laufen die Restarbeiten. Nach den Ferien werden die Räume für Schüler und Lehrer schrittweise in Betrieb genommen“, kündigte Bürgermeister Uwe Brückner in dieser Woche bei der Gemeindevertretersitzung an. Es folgen die bereits beauftragten Arbeiten an der Außenanlage.

Extra große Waschbecken sind auch installiert. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der 1,8 Millionen teure Anbau an den DDR-Schultyp „Erfurt“ bringt dem Haus rund drei Meter mehr Tiefe und damit mehr und größere Unterrichtsräume, die mit abgehängten Schallschutzdecken ausgestattet sind. Doch Schule und Gemeinde blicken schon weiter nach vorn. Im Haushaltsjahr 2021 steht zunächst die Ausschreibung für die Planung der zwei nächsten Bauabschnitte an. So gehört zur Ertüchtigung des Lehniner Schulcampus die Errichtung eines Verbindungsriegels zwischen Grund- und Gesamtschule. Mit diesem Bau wird sich das Bild des Schulstandortes noch einmal deutlich verändern.

Von Frank Bürstenbinder