Lehnin

Es ist ein zu Herzen gehender Appell, den Janine Gernert in ihrem Leserbrief an die MAZ richtete. Auf anderthalb Seiten schildert die Lehninerin aus Leidenschaft, warum es Zeit ist, sich der eigenen Heimat und ihren kleinen Unternehmern zuzuwenden und ihnen treu zu bleiben. Damit es sie weiterhin gibt – „nach“ Corona. Und die Gemeinde – exemplarisch für so viele andere –in ihrer Vielfalt und Einzigartigkeit weiterleben kann.

Wenn alles selbstverständlich ist

„Ich habe im September beruflich in die Gastronomie gewechselt. Natürlich sind auch wir betroffen und das mit einem harten Schlag. In solchen Zeiten fängt man eben an, nachzudenken“, erzählt Janine Gernert. Sie arbeitet im Seehof Netzen, liebt die dortige Idylle mit Bäumen, See, Vögeln und Hauseichhörnchen. Und die gute deutsche Küche: „Das Essen schmeckt einfach. Alles wie bei Oma, so wie es sein muss“.

Zur Galerie Janine Gernerts „Kloster Lehnin“ steckt voller positiver Erinnerungen. Die 24-Jährige zeigt einige Angebote und Orte in der Gemeinde, die unbedingt genutzt und besucht werden müssen.

Jetzt sorgt sich Gernert, dass es dieses lokale Paradies irgendwann nicht mehr gibt. „Eigentlich macht man sich erst Gedanken, wenn es zu spät ist“, meint sie. „Man läuft durch die Welt, nimmt mit, was man mitnehmen kann. Alles ist selbstverständlich. Und jetzt merkt man, dass viele zumachen müssen. Nichts ist mehr selbstverständlich.“

Die 24-Jährige lässt daher ihre Kindheit und Jugend in Kloster Lehnin Revue passieren. Sie merkt, wie viele Erinnerungen die Angebote ausmachen, die jetzt von der Krise betroffen sind. Wie das Blumenhaus von Petra Paulick, das zugleich der Tante-Emma-Laden des Ortsteils Göhlsdorf ist, in dem Gernerts Elternhaus steht.

„Als Kind bin ich hier immer rein gerannt und habe Frau Paulick gefragt, ob sie abgeknickte Blumen hat und mir schenkt. Und als es mit dem Taschengeld losging, war es Wahnsinn, was wir geshoppt haben. Frau Paulick hatte so viele Süßigkeiten und alles einzeln zum Auswählen“, erinnert sich Janine Gernert. Das gibt es immer noch. Hier eine Kaugummistange, dort ein Schokoei – alles wird gern über den Tresen in kleine Hände gereicht.

„Die weltbeste Friseurin“

Dennoch hat Corona den Andrang im Geschäft verändert. Die Sitzgruppe in der „Blumenabteilung“ kann nicht mehr von jenen genutzt werden, die auf einen Kaffee und ein Stück Kuchen vorbeischauen. Das Nachmittagsgeschäft lohnt so nicht mehr. Der Laden schließt um 12 Uhr.

Ein Stück die Lehniner Allee runter, da, wo sie zur Kirchstraße wird, ist der Salon von Sabine Conrad. Die 70-Jährige – das Alter ist ihr null anzusehen – steckt gerade im Plausch mit Kundinnen und Kollegin, als die junge Frau den Kopf zur Tür reinsteckt.

„Ich mache das gefühlt schon 100 Jahre“, erzählt Sabine Conrad lachend über ihren Beruf. Tatsächlich ist sie 53 Jahre im Handwerk tätig. Die Corona-Zeit, so schildert die Friseurmeisterin, ist schrecklich. „Ich bin Alleinverdiener. Durch die Schließung im Frühjahr sind mir zig Kunden weggebrochen.“

Janine Gernert bedauert das sehr. „Sie ist die weltbeste Friseurin. Sie weiß alles und kriegt alles mit“, erzählt sie. Überhaupt gehört dieses Voneinander-Wissen zum Charme der dörflichen Heimat. „Was macht uns so besonders gegenüber Großstädten? Es ist der Zusammenhalt“, findet Janine Gernert. „Wir grüßen. Wir kennen uns. Und wir passen auf.“

Orte voller guter Erinnerungen

Sie weiß aus eigener Erfahrung, dass das nicht nur toll ist. Schließlich will ein Jugendlicher nicht unbedingt erwischt werden, wie er eine Stunde zu spät ins Haus schleicht. Aber wenn die Hündin plötzlich fort ist und die Postfrau sie ganz selbstverständlich einsammelt und zurück bringt, ist das die goldene Seite der Medaille.

„Wir sollten mehr schätzen, was wir haben“, findet Janine Gernert und fügt hinzu: „Ich bin überzeugte Dörflerin.“ Nicht zuletzt, weil die Orte ihrer Kindheit und Jugend so positiv belegt, so voller fröhlicher Unschuld sind. Das wird beim Strandbad Lehnin spürbar. Das ist im Winter zwar zu. Aber das geschlossene Tor hindert Janine Gernert nicht daran, in Erinnerungen zu schwelgen. „Es ist krass, was hier alles passiert ist. Ich weiß nicht, wie viele Tagebucheinträge das Strandbad füllt. Die erste Party, der erste Kuss – solche Geschichten kann fast jeder erzählen“, sagt sie.

„Der Betreiber Kay ist ein ganz lieber Mann“, führt die 24-Jährige aus. „Ich weiß nicht, wie es ihm damit geht, ob er alles stemmen konnte“, sagt sie. In diesem Sommer ist letztendlich alles ausgefallen, woran sich die junge Frau mit Wonne erinnert, wie die Beachparty zum Beispiel.

Exotische Tiere als Nachbarn

Gernert ist selbst ebenfalls nicht mehr oft im Strandbad. „Irgendwann wurde man zu alt dafür“, sagt sie. Es zog sie weiter, auch weiter in die Städte. „Ich möchte ja ebenfalls mal woanders hin, Irgendwo, wo ich es noch nicht kenne“, gibt sie zu, meint aber: „Nur, um mich dann zu beschweren, dass es nicht so ist wie gewohnt“.

„Ich möchte Eis und Kuchen in einem Café am Wasser. Ein Gewässer, dessen Namen ich nicht kenne und das nicht einmal annähernd so schön ist wie unsere Seen. Ein Kuchen, der nicht so lecker ist, wie der im Klostercafé, und Eis, das nicht mal annähernd an das von Frau Schmidtke heran kommt“, schildert sie.

Und warum, so meint sie, fährt man eigentlich lange bis zum nächsten Zoo, wenn exotische Tiere quasi nebenan stehen. „Geht zu den Rainbowalpakas in Rietz“, meint Janine Gernert.

Seit acht Jahren haben Ladewichs ihren Alpaka- und Kleintierhof mit Hofladen und Café. Mittlerweile tummeln sich 14 flauschige Genossen der Kamelart auf dem Gelände – und bekommen coronabedingt zu wenig Besuch. „Uns bleibt der Zulauf weg, weil das Hofcafé dicht ist“, erzählt Diana Ladewich. Dabei gibt es durchaus Kaffee zum Mitnehmen und die Möglichkeit, beim Trinken in die großen schwarzen Kulleraugen der wolligen Tiere zu gucken. Der Hofladen ist zudem randvoll mit wärmenden Alpakawollprodukten. Immer Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr kann er besucht werden.

„Die Leute brauchen euch“

Für Janine Gernert ist nicht zuletzt bei den lustigen Pakos klar: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Sie appelliert, bei den hiesigen Gastronomen zu bestellen, die Dienstleister vor Ort zu nutzen, Ausflüge in der Heimat zu machen. Jetzt und später.

„Tut ihr das alles nicht, dann meckert bitte auch nicht, wenn noch mehr schließt. Denn irgendwann wird es all diese Leute mit ihren Streichelzoos, Cafés, Kneipen und unsere letzten paar Restaurants einfach nicht mehr geben“, sagt sie und fährt fort: „Sonst braucht ihr diese Leute. Jetzt brauchen sie euch!“.

Janine Gernert ist überzeugt, dass Corona zumindest die Chance bietet, aufzuwachen. „Mal ehrlich: Ich bin 24 Jahre alt, kaufe mir ein Pony und gehe gern shoppen. Wenn ich umdenken kann, können das andere auch“, sagt sie und meint: „Es ist Zeit, daran zu denken, was wirklich wichtig ist“.

Von Antje Preuschoff