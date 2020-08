Lehnin

„ Leuchtfeuer“ heißt die Ausstellung mit Werken von Holger Küper, die am Sonntagnachmittag in der Galerie am Klostersee eröffnet wurde. „Endlich wieder Kultur“ mag sich da mancher der etwa 70 Ausstellungsbesucher gedacht haben.

Das Funken sprühende Kunstwerk auf der Einladungskarte versprach eine spannende Bilderschau. Hätte es einem zu denken geben sollen, dass es offensichtlich auf ein T-Shirt aufgedruckt war? Nein, warum auch?

Zur Galerie Mit einer Performance wurde die Ausstellung von Werken des Künstlers Holger Küper am Sonntag in der Galerie am Klostersee in Lehnin eröffnet.

Staunen gehört zum Kunstgenuss dazu. Und wer am Sonntag die Galerieräume betrat, der geriet wirklich ins Staunen. Allerdings nicht vor Ehrfurcht. Auch nicht vor Begeisterung. Es war eher fassungsloses Staunen. Denn anders als das faszinierende Bild auf der Einladungskarte erwarteten die Besucher in der Galerie größtenteils nichtssagende Werke.

Da war Laudator Volker Henze nicht zu beneiden um die Aufgabe, dem Publikum eine kompetente Einführung zu vermitteln. Seine Frage an die auf der Wiese am Ufer des Klostersees zunächst noch an frischer Luft versammelten Ausstellungs-Besucher lautete: „Sind wir ästhetisch gebildet genug?“

Ein Werk von Holger Küper. Quelle: Rüdiger Böhme

Nein, höhnisch hat Henze diese Frage wohl nicht gemeint, denn dazu ist er viel zu kollegial. Zudem dürften die meisten Besucher auch noch gar nichts geahnt haben von der Enttäuschung, die sie in den Galerieräumen erwartete, denn die Ausstellung war offiziell ja noch nicht eröffnet.

Fair und ernsthaft bemüht, das Können des 42-jährigen Künstlers Holger Küper zu würdigen, flüchtet sich der Laudator in die Vergangenheit von Küper, den er seit 2004 kennt.

Henze war seinerzeit als Professor für Malerei am Institut für Kunst und Materielle Kultur der Universität Dortmund tätig, wo Küper Kunst auf Lehramt studiert hat (2004-2010).

Küper war ihm aufgefallen, weil der bei seiner fachpraktischen Abschlussprüfung nicht auf Leinwand oder Papier gemalt hatte. Stattdessen habe er weggeworfene Kaffeebecher aus Pappe „mit seltsamen Figuren bemalt. Die bemalten Becher präsentierte er drehbar in einer Reihe von Holzkästchen.“ Eine herausragende Arbeit, so erinnert sich Henze.

Ein Werk von Holger Küper. Quelle: Rüdiger Böhme

Welche Motive zeigen aber nun die in der Galerie am Klostersee derzeitig ausgestellten Bilder von Küper, den Henze als „autonomen Performer“ bezeichnet hat?

Ein immer wieder kehrendes Motiv sind einfarbige, mit dickem Pinsel auf den Malgrund aufgebrachte Wellenlinien. Sechzehn Arbeiten hat Küper beispielsweise zu einem Wand füllenden Werk zusammen gefasst.

Das so entstandene Exponat zeigt Arbeiten mit orangegelben Wellen und Schnörkeln. Sein Titel: „In Licht durchfluteter Luft tanzen“.

Andere Bilder zeigen Porträts, die in warmen Farben gehalten sind. So heißt eines davon „Wärme geben“. Die Ausführung der Gesichter ist schlicht, so wie man sie von Kinderzeichnungen kennt. „Mithilfe der minimalistischen Form und Figürlichkeit kann man Gefühle und Gedanken sehr simpel zeigen“, erklärt der Maler Holger Küper dazu.

Die Galerie am Klostersee ist Freitag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Wie lange die aktuelle Ausstellung zu sehen ist, ist noch unklar.

Von Ann Brünink