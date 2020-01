Lehnin

Der Rettungsdienst in Lehnin wurde am frühen Montagmittag gegen 11.20 Uhr von einem verbal aggressiven Mann belästigt. Die alarmierten Polizeibeamten begaben sich umgehend in die Lehniner Rettungswache, wo sie den Herren feststellten. Die Beamten führten mit diesem ein klärendes Gespräch und erteilten ihm einen Platzverweis. Diesem kam der Schreihals nach und entfernte sich zügig vom Ort.

Von MAZ