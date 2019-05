Damsdorf

Die Schwalbe hat Marianne Winzer nicht mehr, dafür aber das Schild mit der Aufschrift „Gemeindeschwesternstation Damsdorf“. Über 20 Jahre war die heute 76-Jährige in ihrem Heimatort Damsdorf und dem benachbarten Trechwitz als Gemeindeschwester unterwegs. „Als ich vor 50 Jahren im April 1969 angefangen habe, gab es nur ein Fahrrad“, erzählt sie. Motorisiert wurden die Gemeindeschwestern rund um Lehnin dann ein bisschen später.

„Damals gab es fast in jedem Dorf eine Schwesternstation und angestellt waren wir alle über die Abteilung Gesundheitswesen beim Rat des Kreises Brandenburg“, sagt Winzer. In den ersten Jahren war die Damsdorfer Station in ihrem eigenen Wohnhaus in der Berliner Straße untergebracht, in dem sie zusammen mit ihren beiden Kindern und der Mutter lebte.

Ausbildung zur Krankenschwester

„Meine Eltern haben sich auf dem Gutshof in Damsdorf kennengelernt, der meinem Onkel gehörte. Meine Mutter war dort in der Gutsküche tätig.“ Geboren wurde Marianne Winzer allerdings auf Schloss Bärwalde, von dem heute nur noch Reste stehen. „Mein Vater arbeitete dort als Gutsinspektor für die Familie von Arnim.“

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zog die Familie weiter in die Altmark, in die Nähe von Salzwedel. „Nach meinem Schulabschluss habe ich im September 1960 im Johanniter-Krankenhaus in Stendal meine Ausbildung zur Krankenschwester begonnen.“ Fast zur gleichen Zeit zogen die Eltern nach Damsdorf. „Ich wollte eigentlich für die Ausbildung in Stendal bleiben, aber am 2. Januar 1961 ist mein Vater unerwartet verstorben.“

Neuling im OP

Die Mutter wollte die jüngste Tochter wohl näher bei sich haben und fragte bei den Diakonissen im Lehniner Luise-Henrietten-Stift an, ob ein Wechsel möglich wäre. „Die verantwortliche Leiterin hat zu meiner Mutter gesagt, wo für 25 Schwesternschülerinnen Platz ist, haben wir auch Platz für eine mehr“, sagt Winzer. Unter der Woche wohnte sie mit den anderen jungen Frauen im Diakonissenmutterhaus auf dem Stiftsgelände.

„In unserer Ausbildung haben wir im Wechsel alle Stationen des Lehniner Krankenhauses kennengelernt. Ich war als erstes gleich für die Arbeit im OP eingeteilt, was für einen Neuling ganz und gar nicht einfach war“, erinnert sich Winzer. Neben der Chirurgie folgte später die Station für Innere Medizin, die Ambulanz, die Kinderabteilung und die Geburtsstation.

Sprechstunden im eigenen Haus

„Die Bedingungen waren damals natürlich ganz anders. Zum Beispiel mussten die Patienten für ihren Krankenhausaufenthalt bis in die 70er Jahre noch ihr eigenes Bettzeug mitbringen.“ Insgesamt sechs Jahre war Marianne Winzer nach ihrem Abschlussexamen als Krankenschwester in Lehnin tätig.

„Der Wechsel in die Gemeindeschwesternstation wurde nur möglich, weil meine Vorgängerin in den Ruhestand ging.“ Die Bewerbung um die neue Stelle war erfolgreich und bald standen die Patienten für die regelmäßigen Sprechstunden vor Winzers Haustür. „Wir Gemeindeschwestern gehörten zum Landambulatorium in Lehnin und von dort kamen die Ärzte für die Sprechzeiten in die Stationen der umliegenden Dörfer.“

Überall bekannt

Anfangs kam ein Allgemeinmediziner einmal in der Woche, später gab es zwei Sprechstunden. „Orthopäden, Hautärzte oder Gynäkologen kamen aus der Stadt Brandenburg ebenfalls für Sprechzeiten ins Dorf, allerdings nicht so häufig“, erinnert sich Winzer.

„Die Aufgabe als Gemeindeschwester bedeutete, für die gesamte Bevölkerung da zu sein, und deshalb kannte ich in Damsdorf und Trechwitz vom Neugeborenen bis zum Greis wirklich jeden Einwohner“, sagt Winzer.

Marianne Winzer im Jahr 1979 mit ihrem Sohn Henrik im Sprechzimmer der Damsdorfer Gemeindeschwesternstation. Quelle: privat

In Krippe, Kindergarten und Schule gab es regelmäßig Untersuchungen und Marianne Winzer hat auch die Schluckimpfungen gegen Kinderlähmung verteilt. „Für die Impfungen waren die Ärzte zuständig und bei einigen Eltern mussten wir damals schon Überzeugungsarbeit leisten, weil sie Impfgegner waren.“

Hochsaison im Ferienlager

Im normalen Alltagsgeschäft war die Gemeindeschwester oft zu Hausbesuchen unterwegs, vorwiegend bei den älteren Einwohnern. „Verbände wechseln, verordnete Injektionen geben, Blutdruck und Blutzucker messen gehörten dazu.“

Im Sommer war Marianne Winzer auch in den Kinderferienlagern der Umgebung aktiv. „Zur Hochsaison mussten wir bis nach Bagow und Bollmannsruh fahren und zu den Aufgaben gehörte unter anderem die Haare der Kinder auf Läuse zu kontrollieren.“

Einmal im Monat tagten alle Gemeindeschwestern des Kreises in Brandenburg. „Es war eine Möglichkeit zum Austausch, wir hörten Fachvorträge und bekamen auch manchmal besondere Aufgaben übertragen“, erinnert sich Winzer. Zum Beispiel wurde angeordnet, dass alle in der Landwirtschaft tätigen Menschen gegen Tetanus geimpft werden sollten.

Nachtschicht auf Obstplantage

„Zu den landwirtschaftlichen Betrieben gehörten auch die großen Obstplantagen rund um Damsdorf und Michelsdorf, in denen zur Erntezeit hunderte Helfer beschäftigt waren und die wurden ebenfalls von uns Gemeindeschwestern medizinisch versorgt“, sagt Winzer, die dort sogar Nachtschichten einlegen musste.

Nach der Wende lief das System mit den Gemeindeschwestern noch bis 1992 weiter. „Die Ärzte des Landambulatoriums eröffneten dann nach und nach eigene Praxen und wir mussten uns auch umorientieren.“ Marianne Winzer hat diese Zeit fast übergangslos geschafft. „Bis zum 31. März 1992 war ich Gemeindeschwester und am 1. Mai 1992 war ich bei der Gründung der Lehniner Diakoniestation dabei.“

Von Christine Lummert