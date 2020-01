Marlen Braune ist die erste Gleichstellungsbeauftragte in Kloster Lehnin

Kloster Lehnin

Streit, Konflikte und soziale Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen gehören zur Arbeit von Marlen Braune. Sie ist die erste Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Kloster Lehnin.

Lösungen für Probleme

Die 42-Jährige bietet ehrenamtlich Gespräche an, will Probleme lösen und Auseinandersetzungen schlichten. „Ich engagiere mich für Dinge, die mir wichtig sind. Alle Menschen sollen gleichberechtigt behandelt werden“, sagt die Bad Belzigerin.

Die Gleichstellung beider Geschlechter beschäftigt sie schon in der Schulzeit, schon damals verfasst Marlen Braune eine Facharbeit zur „Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland“.

Die Mutter zweier Kinder betont aber auch, dass sie keine Emanze ist. „Dennoch würde ein Pascha für mich nie als Mann in Frage kommen“, sagt die 42-Jährige. Sie setzt in ihrer Beziehung stattdessen eher auf gegenseitigen Respekt und gemeinsame Lösungsansätze für Probleme.

Hoffnung auf Chancengleichheit

Hauptberuflich arbeitet Marlen Braune im Immobilienservice der Gemeindeverwaltung und kümmert sich um die Bewirtschaftung von Gebäuden. Als Gleichstellungsbeauftragte sitzt sie ab sofort auch in Vorstellungsgesprächen und soll darauf achten, das kein Geschlecht benachteiligt wird und der kompetenteste Bewerber den Job erhält.

Für sie sei klar, dass die Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen in der Verwaltung der Gemeinde Kloster Lehnin „vorbildhaft“ ist. „Hier gibt es viele Frauen in Führungspositionen, das ist nicht überall so. Unabhängig davon wünsche ich mir weniger Gehaltsunterschiede bei den Geschlechtern“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte.

Umweltschutz und Krötenrettung

Marlen Braune arbeitet seit dem 11. Februar 2019 in der Gemeindeverwaltung und sagt, wie wichtig ihr der Umweltschutz ist. Gemeinsam mit Schülern startet sie auf dem Schulcampus Lehnin eine Aktion zur Mülltrennung, die Kinder und Jugendlichen trennen ihre Abfälle jetzt nach Papier, Plastik und Restmüll. „Die Kinder wollten selbst handeln und das ist ein tolles Signal“, sagt die 42-Jährige.

In ihrer Heimatstadt Bad Belzig engagiert sie sich sowohl beim Naturschutzbund Nabu als auch beim Bund, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund). „Ich habe mit meinem Sohn auch schon Kröten gerettet, die über die Straße wandern wollten. Die Umwelt und das Tierwohl sind mir wichtig“, sagt die Verwaltungsmitarbeiterin.

Gespräche auch mit Männern

Für ihre neue Aufgabe sucht sie Kontakte zu anderen Gleichstellungsbeauftragte und betont, dass auch Männer zu ihr kommen können, die sich ausgegrenzt oder belästigt fühlen. „Ich bin schließlich keine Frauenbeauftragte“, sagt die 42-Jährige.

Aktuell arbeiten um die 190 Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung, nach zwei Tagen als Gleichstellungsbeauftragte hat sich bislang noch kein Kollege bei Marlen Braune gemeldet. „Doch sollte ich ein Problem feststellen, bin ich Frau genug, dass ich dazu etwas sage“, kommentiert sie.

Von André Großmann