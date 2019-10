Kiesabbaufläche in Michelsdorf soll sich verdoppeln

Michelsdorf

Die Fläche des Kiestagebaus in Michelsdorf soll sich um 14,7 Hektar verdoppeln. Das teilte Geschäftsführer Bernhard Behrens von der SGM Sandgesellschaft Michelsdorf mbH mit. Das Genehmigungsverfahren läuft. Der Michelsdorfer Ortsvorsteher Steffen Dammann sieht das mit Sorge. Er befürchtet zunehmenden Lkw-Verkehr. „Der Großteil des Lastwagen-Verkehrs von dem Kiestagebau fährt durch Michelsdorf“, sagt Dammann der MAZ. Die Staubbelästigung sei ebenfalls negativ für den Ort.

„Wir wollen im Laufe der nächsten Jahre vergrößern und die Anlage für die Zukunft absichern“, sagt Behrens dazu der MAZ. Er ist um Transparenz bemüht. Wenn die erste Fläche ausgeschöpft sei, solle der Betrieb auf der neuen Fläche möglich sein. Wald werde dafür nicht gefällt. Schutzgebiete sollen nicht tangiert werden. So liegen die Kiesgrube und die geplanten neuen Flächen nach Angaben des „Ingenieurbüros Scholz Bergbauplanung und Consulting“ aus Schöneiche auch außerhalb des Trinkwasserschutzgebietes.

Die Erweiterungsflächen liegen links und rechts der derzeitigen Kiesgrube. Quelle: Marion von Imhoff

Nach den Antragsunterlagen für die Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens, die der MAZ vorliegen, geht es um zwei Erweiterungsflächen links und rechts der Anlage.

2,5 Millionen Kubikmeter Sand

In diesem Jahr fördert das Unternehmen rund 50.000 Tonnen Sand. Bis zu 1000 Tonnen am Tag seien möglich, so Behrens. Die mögliche Sandgewinnung liegt bei 2,5 Millionen Kubikmetern oder vier Millionen Tonnen.

In Michelsdorf werde wasserdurchlässiger Quarzsand gefördert, „der ist gut“, sagt Behrens. Geliefert wird der Kies an Unternehmen in einem Radius von 70 Kilometern, etwa an die Märkische Entsorgungsanlagen-Betriebsgesellschaft Meab.

Michelsdorfer Sandgrube darf wieder produzieren Quelle: Frank Bürstenbinder

Das Unternehmen SGM handelt mit Baustoffen für den Tief-, Hoch- und Straßenbau. Die Kiesanlage liegt derzeit 350 Meter von Michelsdorf entfernt. Beschäftigt sind dort bis zu zwei Mitarbeiter.

Bis zu 34 Touren am Tag

Geplant ist zwar die Erweiterung der Fläche. Zu mehr Touren von Lastwagen und Fuhren, die jetzt schon möglich sind, soll es nicht kommen. So heißt es im Antragsverfahren „die Kiessandgewinnung soll im gleichen Maß und Umfang, einschließlich der Transport zu den weiterverarbeitenden Werken, wie bei dem derzeit bestehenden und aktiven Betrieb“ fortgesetzt werden. Zu erwarten seien etwa 17 Lastfahrten täglich, also rund 34 Fahrzeugbewegungen pro Tag. Die Rede ist von zwei Lkw je Stunde. Die Touren sollen über die Landesstraße durch Michelsdorf, Lehnin und Golzow zur Autobahn 2 führen.

„Das heutige Verkehrsaufkommen“ werde sich zu den neuen Gewinnungsflächen verlagern. Staub soll sich dabei laut Ingenieurbüro nicht bilden: „Kies und Geschiebemergel werden in der Regel erdfeucht transportiert, sodass vom Transportgut selbst keine oder nur geringe Staubemission ausgeht. Keine Angaben macht das Gutachten, wie es damit in Trockenperioden aussehe.

Gemeinde will Anwohner schützen

Die Gemeinde Kloster Lehnin ist eine der beteiligten Behörden im Genehmigungsverfahren. Sie kündigte an, auch das Votum des Michelsdorfer Ortsbeirates dazu einzuholen. Das geht aus einem Schreiben des Bauamtes an das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe hervor, dass der MAZ vorliegt. Die Gemeindeverwaltung plädiert für einen Ausbau der Zufahrt mindestens im Bereich der Kreuzung L 86 in Michelsdorf, um die Anwohner vor Staub, Lärm und Erschütterungen zu schützen. Erstellt werden soll dafür eine 3,5 Meter breite befestigte Fahrbahn. Die Kommune fordert auch eine Prüfung, ob die geplante Tagebauerweiterung Auswirkungen auf die umliegenden Waldflächen haben könne. Trockenschäden müssten verhindert werden, um nicht die Waldbrandgefahr zu steigern.

Dazu heißt es im Antragsverfahren, der mittlere Grundwasserstand befinde sich in einer Tiefe von 38,6 Metern. „Die Gewinnung erfolgt maximal bis einen Meter über den höchsten zu erwartenden Grundwasserspiegel. Dieser wird beim Landesumweltamt angefragt.“ Die nutzbaren Rohstoffe seien rund 22 Meter mächtig.

Von Marion von Imhoff