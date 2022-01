Lehnin

Kurz nach Mitternacht stoppten die Beamten des Polizeireviers Beelitz am Montag um 0.36 Uhr an der Anschlussstelle Lehnin einen BMW, der in auffälliger Fahrweise, mit unnötigem Bremsen und in Schlangenlinien, auf der Autobahn unterwegs war. Da die Beamten erheblichen Alkoholgeruch beim Fahrer wahrnahmen, unterzogen sie ihn einem Test.

Dieser brachte erstaunliche 2,53 Promille zum Vorschein, was eine Blutprobe nach sich zog und die Untersagung der Weiterfahrt. Neben der Alkoholfahrt stellte sich dann noch heraus, dass der 44- Jährige auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten fertigten die entsprechenden Anzeigen und nun ermittelt die Kripo zu diesem Fall weiter.

Von MAZonline