Lehnin

Ein Autofahrer hat sich am Sonntagmorgen in Lehnin im Drogenrausch an das Steuer seines Wagens gesetzt. Beamte stoppten ihn in der Kurfürstenstraße. Weil sie vermuteten, dass er Drogen konsumiert hatte, baten sie ihn zum Schnelltest. Der bestätigte den Verdacht.

Daraufhin musste der Fahrer noch einen Bluttest über sich ergehen lassen. Gegen den Mann erging Anzeige.

Von MAZ