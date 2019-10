Netzen

Eine Mutter und ihre zwei Kinder sind am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Autobahn zwischen Netzen und Brandenburg verletzt worden. Drei Rettungswagen waren nötig, um die Verletzten in ein Krankenhaus zu bringen. Was ist passiert?

Auf Laster aufgefahren

Kurz vor der Ausfahrt Brandenburg in Richtung Magdeburg war die Frau mit ihrem Pkw aus unbekannten Gründen auf einen vorausfahrenden Laster aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Personenwagen auf der Mittelspur und kam auf dem Dach zum Liegen.

Das verunglückte Auto nahe der Anschlussstelle Brandenburg. Quelle: Julian Stähle

Während der Rettungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn voll gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Über die Schwere der Verletzungen der drei Pkw-Insassen gibt es noch keine Angaben. Wie durch ein Wunder wurde niemand in dem Auto eingeklemmt.

Nach dem Unfall wurde die Fahrtrichtung Magdeburg voll gesperrt. Quelle: Julian Stähle

Die Feuerwehren aus Lehnin und Damsdorf waren schnell vor Ort, um die Einsatzstelle abzusichern und ausgelaufene Betriebsstoffe unschädlich zu machen. Außerdem unterstützten die Kameraden bei der Patientenversorgung und beim Einrichten des Hubschrauberlandeplatzes.

Von Julian Stähle und Frank Bürstenbinder