Alle 115 Bewohner und Mitarbeiter werden getestet

Grebs

Der an Corona erkrankte Bewohner des Grebser Seniorenheimes liegt nach Angaben der Einrichtung mittlerweile im Krankenhaus. Über seinen Zustand wurde nichts bekannt. Alle 50 Mitarbeiter und 65 Bewohner der Einrichtung werden seit Montag nun auf Covid 19 getestet. Das teilte Eileen Philipp von der Procorand-Unternehmensgruppe mit. Diese betreibt die Seniorenresidenz. „Wir haben mit Stand heute nur negative Ergebnisse und damit bisher keinen weiteren Corona-Fall“, sagte Philipp am Dienstag. Andrea Metzler, Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark, bestätigt das. „Wir haben noch keinen weiteren Corona-Fall, etliche Ergebnisse liegen bereits vor.“

Die Bewohner werden seit Montag getestet. Am Dienstag sollen alle Abstriche vorliegen. Die Mitarbeiter werden noch bis Freitag getestet.

Bewohner in Isolation

Die Bewohner sind in ihren Zimmern zum Schutz vor einer möglichen Ausbreitung von Corona isoliert und erhalten dort auch ihre Mahlzeiten. Der erkrankte Mann soll aufgrund seiner mobilen Einschränkung schon vor seiner Erkrankung nicht mehr am Essen im Speisesaal teilgenommen haben, berichtet Andrea Metzler.

Wie sich der Bewohner anstecken konnte, ist völlig unklar: „Wir wissen nicht, woher Corona kommt, es kann sein, dass es ein Besucher in die Einrichtung eingeschleppt hat“, sagte Metzler. Sie verweist darauf, dass rund 25 Prozent der Covid-19-Infizierten völlig symptomfrei seien und die Krankheit trotzdem weitertragen würden.

Besuchsverbot war aufgehoben

Erst am 8. Mai hatte das Grebser Seniorenheim Besuche wieder erlaubt. Von März an hatte zunächst eine Untersagung gegolten, dass Gäste das Haus betreten. Jetzt herrscht wieder ein striktes Besuchsverbot bis Mitte Juni, sagte Pressesprecherin Philipp. „Wir haben strengen Lockdown.“ Unterstützt werde die Einrichtung vom Gesundheitsamt in Teltow. Alle Mitarbeiter seien mit Schutzkitteln, Masken, Schutzbrillen und Handschuhen ausgestattet. Es werde ein Pandemie-Plan umgesetzt. Schon im März war ein Krisenstab eingerichtet worden für solche Fälle.

Die Mitarbeiter hätten die Anweisung erhalten, nicht mehr zwischen den einzelnen Etagen und Wohngruppen zu wechseln. Die Stimmung sei ruhig und die Bewohner nicht in Panik, so Eileen Philipp. Sollte ein Mitarbeiter positiv getestet werden, darf er nicht mehr in die Einrichtung und muss in häusliche Quarantäne.

Corona-Fälle in Seniorenheimen

Mitarbeiter seien aus dem Urlaub zurückgekehrt, um ihre Kollegen jetzt zu unterstützen. Der Presse gegenüber dürfen sie sich nicht äußern. Nach MAZ-Recherche mussten sie eine entsprechende Erklärung unterzeichnen.

Procurand betreibt 27 Seniorenheime in mehreren Bundesländern und beschäftigt 1600 Mitarbeiter. „Der Grebser Corona-Fall ist unser erster bei uns im Unternehmen“, so Eileen Philipp.

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark hat es nach Angaben von Sprecherin Andrea Metzler bisher in mehreren Seniorenheimen Corona-Fälle gegeben, meist aber seien es glücklicherweise es Einzelfällen geblieben. Größere Ausbrüche hat es dagegen in Werder im „Haus am Zernsee“ gegeben, dort starben elf Menschen an Corona, und im Haus Blütentraum. Auch in einer Intensivpflege-Einrichtung in Beelitz hatten sich zwei Mitarbeiter nach Angaben des Krisenstabes des Landkreises mit Corona infiziert.

Von Marion von Imhoff