Nach Wolfsangriff bei Reckahn: Wieder gibt ein Schafhalter auf

Reckahn

René Hohmann gibt auf. Viele Jahre erfreute sich der Hobbyhalter an seinen Schafen, die er am Dorfrand zu stehen hatte. Doch jetzt sind die Kameruner für den Reckahner Dachdecker endgültig Geschichte: „Der Abschied von der Schafhaltung fällt mir schwer, doch ich will nicht länger Futter für die Wölfe produzieren.“ Was war passiert?

Zaun war kein Hindernis

Bei einer neuerlichen Attacke war mutmaßlich ein Wolf in die mit einem Weidezaun eingefriedete Koppel eingedrungen. Offensichtlich konnte das Raubtier in der Nacht zum vergangenen Freitag den Zaun überwinden. Vier der in Panik geratenen Schafe wurden getötet. Ihre Kadaver entdeckte Hohmann am frühen Morgen nach alarmierenden Hinweisen von Nachbarn. Die Koppel befindet ich nur rund 100 Meter vom nächsten Haus entfernt.

Letzte Tiere geschlachtet

Alle Schafe wiesen den für Wolfsrisse typischen Kehlbiss auf. Die Leiber der Tiere waren aufgerissen und bis auf die Rippen abgefressen. Ein großer Teil der Innereien fehlte. „Ein noch lebendes Schaf mussten wir von seinen Schmerzen erlösen, weil es Bissverletzungen hatte“, berichtete Hohmann der MAZ. Dass es dem Reckahner mit dem Ende der Tierhaltung ernst ist, zeigte die kurzfristige Schlachtung der letzten drei übrig gebliebenen Schafe. Aufwand und Nutzen für einen besseren Wolfsschutz würden für den Hobbyhalter in keinem vernünftigen Verhältnis mehr stehen.

Zwei von einer Wildkamera fotografierte Wölfe zwischen Reckahn und Krahne. Quelle: privat

Erst im vergangenen Jahr hatte Hohmann zwei Mutterschafe an den Wolf verloren. Eines davon sogar im Reckahner Schlosspark. Ein anderer Reckahner hatte schon im Sommer vor Hohmann die Schafhaltung aufgegeben, nach dem ihm ebenfalls mehrere Schafe gerissen worden waren. Und zwar in der Nähe des ehemaligen Bahnhofs.

Neues Rudel möglich

Der jüngste Vorfall hat auch Karl-Heinz Hohmann, den in Meßdunk lebenden Vater von René Hohmann, alarmiert. Der amtierende Vize-Präsident des Landesjagdverband sieht sich in seiner Vorhersage erneut bestätigt: „Der Wolf rückt uns immer näher auf den Pelz. Deshalb gehört er trotz des strengen Schutzstatus ins Jagdrecht. Leider kommen wir momentan als Verband auf politischer Ebene mit dieser Forderung nicht weiter. Es deutet einiges darauf hin, dass sich auch im Raum Reckahn-Krahne ein weiteres Wolfsrudel etabliert hat“. So zeigen von einer Wildkamera aufgenommene Bilder zwei Wölfe, bei denen es sich um Elterntiere handeln könnte.

Wolf im Mais

Erst am Tag vor der nächtlichen Attacke hatten Reckahner Jäger bei der Maisernte von ihren Hochsitzen einen Wolf gesichtet, der einer Wildschweinbache mit ihren Frischlingen auf einem Wechsel gefolgt war. Wolfsüberfälle auf Schafbestände gab es in den vergangenen Wochen in Krahne, Wollin und Groß Briesen – alle in der Nähe menschlicher Besiedlung. Ein Wolf benötigt am Tag zwei bis vier Kilo Fleisch. Auch im Frühjahr geborene Welpen brauchen inzwischen Fleisch zur Ernährung, was mit ein Grund für die derzeit häufigeren Angriffe auf relativ leicht erreichbare Nutztiere sein dürfte.

Von Wölfen getötete Stute in Möckern. Quelle: privat

Dramatisch zugespitzt haben sich die Konflikte mit dem Wolf am Wochenende im Nachbarkreis Jerichower Land. Erstmals dort wurde ein Großpferd gerissen, wie vom Wolfskompetenzzentrum Sachsen-Anhalt bestätigt wurde. Es handelt sich um eine 500 Kilo schwere Stute mit einer Widerristhöhe von 1,60 Meter, die in Möckern den Raubtieren zum Opfer fiel.

Bissspuren an der toten Stute. Quelle: privat

Außerdem wurden Angriffe auf Schafherden bei Tucheim und Loburg mit zahlreichen toten Tieren gemeldet. Auch jenseits der Landesgrenze und außerhalb des Truppenübungsplatzes Altengrabow sind mehrere Wolfsrudel nachgewiesen.

Von Frank Bürstenbinder