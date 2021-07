Nach der Flutkatastrophe: So helfen Damsdorfer Tieren in Not

Damsdorf

Die Flutkatastrophe bedroht auch Hunde, Katzen und Vögel. Mitten in der Nacht haben Babette Terveer vom Düsseldorfer Verein Notpfote Animal Rescue und 20 ehrenamtliche Helfer Tiere vor dem Hochwasser gerettet, ihnen ein neues Zuhause gegeben und das Tierheim in Solingen evakuiert.

Hilfe nach dem Schock

Die Tiere in Not bewegen jetzt auch Mitglieder des Damsdorfer Kultur- und Heimatvereins, sie wollen ihnen helfen. „Das Hochwasser hat uns total erschüttert. Es ist schockierend, wie hilflos diese Lebewesen waren. Vorher schien es unvorstellbar, mitanzusehen, wie Pferde in den Fluten weggespült werden. Gerade für die Tiere kommt die Hilfe oft zu kurz. Wir wollen für sie da sein. Deshalb haben wir uns uns diesen Verein ausgesucht und sammeln Spenden“, sagt die Damsdorferin Cerstin Mathaei.

Cerstin Mathaei aus Damsdorf hilft Tieren in Not. Quelle: privat

Weil sie per Facebook mit ihrer Freundin Ute Menzel schreibt und deren Tochter Kathrin die Notpfote unterstützt,erhält sie Infos aus dem Katastrophengebiet. Cerstin Mathaei und andere Damsdorfer beraten sich und planen erstmals einen Kaffeklatsch für den guten Zweck.

Tiere voller Öl

Babette Terveer freut sich über jede Hilfe. „Wir befinden uns gerade in einer Katastrophe, die wir in diesem Ausmaß noch nie erlebt haben. Jede Hilfe zählt“, sagt sie der MAZ. Die Tierschützerin hat ihr Engagement ausgeweitet.

Diese Kanadagans ist nach der Flutkatastrophe voller Öl. Quelle: privat

Sie nimmt jetzt auch Vögel wie Blesshühner, Graugänse und Stockenten auf, die durch die Umweltkatastrophe voller Öl sind. Terveer hilft einem Mann, der 14 Hühner evakuiert, aber sein Haus verloren hat. „Einige Tiere haben in Deutschland leider kaum eine Lobby, wir wollen aber, dass es ihnen besser geht“, sagt die 51-Jährige.

Die Helfer der Notpfote brauchen Geld für Volieren und eine zweite Teichanlage, um mehr Tiere aufzunehmen. Die Damsdorfer wollen ihren Beitrag leisten. „Wir sammeln, für Futter und bessere Lebensbedingungen. Wir tauschen uns aus. Vielleicht entstehen so neue Freundschaften in dieser schwierigen Zeit“, sagt Cerstin Matthaei.

Der Kaffeeklatsch für Tiere in Not startet Sonntag, den 8. August ab 13 Uhr. Gäste treffen sich an der Damsdorfer Schmökerzelle in der Hauptstraße, Ecke Neue Bochower Straße. Infos: 0173 77 17 207.

Von André Großmann