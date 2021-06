Nach neun Monaten Corona-Pause: Lehniner Bibliothek öffnet wieder

Lehnin

Neun Monate Corona-Schließung, Romane von verschwundenen Schwestern und der Psychothriller „Der Heimweg“ liegen hinter Ulrike Wrusch-Donner. Die Chefin der Lehniner Bibliothek „Bettina von Arnim“ zählt die Tage, denn das Haus öffnet zum ersten Mal in diesem Jahr am 2. Juli.

Bis zu zehntausend Besucher pro Jahr

„Normalerweise haben wir jedes Jahr bis zu zehntausend Besucher. Den Kontakt zu den Lesern vermisse ich am meisten. Es war etwas ungewohnt, allein in der Bibliothek zu sein. Dennoch hatte ich immer etwas zu tun“, sagt die Bibliotheksleiterin.

Ulrike Wrusch-Donner ist Chefin der Lehniner Biliothek "Bettina von Arnim". Quelle: Bibliothek Lehnin

Während der Schließung hat sie Weiterbildungen zur sogenannten Onleihe absolviert, bei der Nutzer Bücher, CDs und DVDs online ausleihen, zehntausend Medien im Bestand geordnet und Termine geplant. „Wir haben mehrere Kooperationspartner, Lesungen mit Autoren, für Kitakinder und Schüler. Leider ist da in Zeiten der Pandemie viel weggefallen. Das soll jetzt wieder anders werden“, sagt Ulrike Wrusch-Donner.

Traumjob Bibliothekarin

Sie hofft, dass Kinder bei der sogenannten Gemeinderallye zum Start des neuen Schuljahres wieder in der Bibliothek vorbei schauen. Für Ulrike-Wrusch Donner ist Bibliothekarin ihr Traumjob. Schon als Kind haben ihre Eltern Bücher hochgestellt, die sie nicht lesen sollte. Davon ließ sie sich nicht aufhalten, sie suchte sich stattdessen eine Leiter und las heimlich.

Neues Hygienekonzept

Das Telefon in der 165 Quadratmeter großen Bibliothek steht aktuell nicht mehr still, vor dem Neustart fragen immer mehr Gäste nach einem Besuchstermin. Die Einrichtung in der Goethestraße 15 a öffnet mit einem neuen Hygienekonzept. So dürfen maximal zeitgleich sechs Gäste ins Haus und für 30 Minuten bleiben. Sie müssen Mindestabstände einhalten und einen Mund-Nasenschutz tragen.

Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist die Nutzung der Medien kostenlos, Erwachsene zahlen zehn Euro Gebühren für ein Jahr. Ulrike Wrusch-Donner kann die ersten Gespräche mit Gästen kaum erwarten.

„Ich hole schon mal tief Luft. Zum Neustart haben sich viele Lehniner angemeldet. Ich wünsche mir Normalität und hoffe, dass die Delta-Variante im Herbst nicht erneut für Schließungen sorgt“, sagt sie und sieht sich ein Buch an.

Infos zur Wiedereröffnung der Lehniner Bibliothek unter 03382450.

Von André Großmann