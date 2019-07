Nahmitz

Wer weiß schon, dass die US-Streitkräfte an einem Nahmitzer Autobahnabschnitt nach Kriegsende einen Außenposten zur Beobachtung des Verkehrs unterhielten? Zwei Jahre freundeten sich Jungen aus dem Dorf mit den Amis an. Alles nachzulesen in dem 2018 erschienenen Geschichtenbuch über Nahmitz – und neuerdings am Ort des Geschehens, wo heute die Holzhaus-Mustersiedlung steht.

Chronik ist Grundlage

Möglich macht das ein kürzlich fertiggestellter „Historischer und naturkundlicher Lehrpfad“. Auf der Grundlage der Chronik „825 Jahre“ Nahmitz haben die Macher des Lehrpfades unter Leitung von Ortschronist Reinhard Wilke an den Ortseingängen, unweit vor historischen Gebäuden und anderen markanten Stellen insgesamt 14 hochwertige Tafeln aus Aluminium aufgestellt.

Diese Tafel erinnert an den ehemaligen Bahnhof der Lehniner Kleinbahn. Quelle: Frank Bürstenbinder

Erinnert wird zum Beispiel an den Schifferverein. Immerhin waren noch vor dem Ersten Weltkrieg 40 Eigner in Nahmitz registriert. Was an der großen Anzahl der Ziegeleien gelegen haben mag. Auch dem ehemaligen Bahnhof, der zur Lehniner Kleinbahn gehörte, widmeten die fleißigen Helfer einen eigenen Aufsteller. Das Robinienholz für die von Mafred Strehlau gezimmerten Gestelle stellte Volker Kühn von der Holzindustrie Nahmitz GmbH zur Verfügung. Eine Firma, die als Sägewerk ebenfalls auf eine lange Geschichte im Dorf zurückblicken kann.

An zwei Wanderwegen

„Der Lehrpfad bindet die Wanderwege um den Netzener See und den Klostersee ein“, berichtet der gerade bei den Kommunalwahlen in den Ortsbeirat gewählte Ortschronist Wilke. Die praktische Umsetzung erfolgte als Teamarbeit zusammen mit Horst Bredow, Bodo Rudolph und Rudolf Sickel. Wobei sich Bodo Rudolph insbesondere um die inhaltliche Gestaltung von zwei Tafeln zur Flora und Fauna in der Gemarkung kümmerte.

Diese Tafel erinnert an den traditionsreichen Schifferverein. Quelle: Reinhard Wilke

Das Projekt wurde durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark im Rahmen der Offensive „Aktiv sein im Alter 2019“ gefördert. In der Tat ist der Lehrpfad unter den Händen der Generation Ü 50 entstanden, die die Zielgruppe des Förderprogramms ist. Wer seine Geschichtskenntnisse über Nahmitz über die Info-Tafeln hinaus vertiefen will, kann beim Ortschronisten noch Exemplare der im vergangenen Jahr erschienenen Chronik erwerben.

Von Frank Bürstenbinder