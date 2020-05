Nahmitzer Kaffenkahn nach 163 Jahren noch einmal flott gemacht

Nahmitz

Kaffenkahn? Wer mit dem nahezu vergessenen Schiffstyp nichts anfangen kann, fragt am besten Reinhard Wilke. Der Nahmitzer Heimatfreund hat gerade ein Exemplar überholt. Nicht in echt. Sondern als Modell, das von einem geschickten Bastler 1857 wahrscheinlich am Küchentisch vom Stapel gelassen wurde. Passend zur Gründung des örtlichen Schiffer-Vereins. Lange war das Modell der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Jetzt kam es aus dem Privatbesitz der alteingesessenen Schifferfamilie Börnicke als Dauerleihgabe an die Schreiber der Nahmitzer Dorfchronik.

Alles Handarbeit

Die bis ins Detail angefertigte Handarbeit soll der Grundstock für eine Heimatstube werden, deren Einrichtung im Moment noch Zukunftsmusik ist. „Wir wollen der Nachwelt etwas von der Nahmitzer Geschichte erhalten. Dieses Schiffsmodell gehört unbedingt dazu. Dass Berlin aus dem Kahn errichtet werden konnte, ist auch den vielen Nahmitzer Schifferfamilien zu verdanken, die beständig für einen Nachschub an Steinen aus den Ziegeleien der Region sorgten“, weiß Ortschronist Reinhard Wilke.

In der Nahmitzer Ortsmitte erinnert eine Infotafel an die Zeit der Schiffer, die ihre Vereinstreffen in der Gaststätte „Deutsches Haus“ abhielten. Quelle: Frank Bürstenbinder

Kaffenkähne gab es wirklich. Weil der vordere und hintere Abschluss des hölzernen Kahns als Kaffe bezeichnet wurde, kam es zu dem ungewöhnlichen Namen. Typisch für die Bauart sind die hochgebogenen Bodenplanken an Bug und Heck. Nicht fehlen darf natürlich der im vorderen Drittel stehende Mast mit dem Segel. Bei dem vom Dachboden geholten Model musste unter anderem der Stoff erneuert werden. Außerdem befreite Reinhard Wilke den namenlosen Kahn vom Staub der Jahrzehnte und besserte die Lackierung aus. Einen passenden Ständer baute Manfred Strehlau. Unverändert erhalten geblieben sind die geschnitzten Inschriften „Gott mit uns“ (backbord) und „Es lebe die Schiffahrt“ (steuerbord).

Hohe Nachfrage

Noch vor dem Ersten Weltkrieg waren in Nahmitz 40 Schiffseigner ansässig. Ein Beleg dafür, welche große Bedeutung das Transportgeschäft auf dem Wasser einst für Teile der Landbevölkerung hatte. Kein Wunder, der 1868 begonnene Kanalbau von Lehnin bis zur Havel befeuerte die Nachfrage der Ziegeleien und Torfverkäufer erst recht. Doch mit der Eröffnung der Lehniner Kleinbahn 1899 gingen die goldenen Zeiten für die Schiffer ihrem Ende entgegen.

Auch in Rietz gibt es noch ein altes Kahnmodell, das an die Zeit der Schiffer an Emster und Havel erinnert. Quelle: privat

Der Nahmitzer Schifferverein, auch Schepper- oder Schöpperverein genannt, überlebte die Kaffenkähne um viele Jahre. Lastkähne und Schraubendampfer folgten. Doch am 31.Januar 1943 brechen die Überlieferungen aus der Zeit der Nahmitzer Schifffahrt ab. Wahrscheinlich kriegsbedingt trafen sich die noch nicht eingezogenen Mitglieder zu letzten Sitzung. Die Vereinsfahne ist bis heute erhalten geblieben. Außerdem drei Kahnmodelle, von denen ein Exemplar im Brandenburger Museum aufbewahrt wird. Nur in Rietz gibt es noch einen Schepperverein, der die Tradition der ehemaligen Schiffer mit jährlichen Umzügen hochhält. Dabei wird ein mit Bändern geschmücktes Kahnmodell von 1859 vorangetragen.

