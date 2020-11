Netzen

Eine tolle Geste in einer schwierigen Zeit. Heinz Ziehm darf sich ab sofort Ehrenmitglied des Netzener Dorf- und Feuerwehrvereins nennen. Der Titel wurde dem Gründungsmitglied anlässlich seines 80. Geburtstages verliehen. „Zum Glück konnten wir noch vor dem zweiten Lockdown eine kleine Feierstunde organisieren“, sagte Ortsvorsteher und Vereinsvorsitzender Jens Wiedecke der MAZ. Zusammen mit den Frauen und Männern aus der Einsatzabteilung wurde dem Senior des Netzener Brandschutzes ein großes Dankeschön für sein unermüdliches Wirken ausgesprochen.

Mit Feuerwehr abgeholt

Doch das war noch nicht alles. Die erste Überraschung hatte Löschgruppenführer Torsten Menz vorbereitet. Heinzi, wie er liebevoll von seinen Mitstreitern genannt wird, durfte vor der eigenen Haustür standesgemäß in das Löschfahrzeug ( LF 10/6) einsteigen: „Das war eine Riesenfreude!“ Nach einer kurzen Rundfahrt gab es einen von den Kameraden vorbereiteten Geburtstagsimbiss, bei dem mit Abstand auf die lange Dienstzeit von Heinz Ziehm in der Feuerwehr zurückgeblickt wurde.

Eine kleine Feierstunde mit Abstand gab es in Netzen zum 80. Geburtstag von Heinz Ziehm (m.) Quelle: privat

Seine Feuerwehr-Biografie kann sich sehen lassen. Schon 1955, also mit 15 Jahren, trat Ziehm der Freiwilligen Feuerwehr Netzen bei. Nach mehreren Ausbildungs- und Qualifizierungslehrgängen war er von 1977 bis 1992 Wirkungsbereichsleiter für die Feuerwehren Trechwitz, Damsdorf, Nahmitz, Netzen, Grebs und Prützke. Mit dem Dienstgrad Feuerwehrmann fing alles an. Als Oberbrandinspektor schied er aus dem aktiven Dienst aus. Doch der Feuerwehr hält der Senior auch nach jetzt 65 Jahren Mitgliedschaft die Treue.

Mitglied der ersten Stunde

Als vor 21 Jahren der Dorf- und Feuerwehrverein gegründet wurde, gehörte Heinz Ziehm zu den Mitgliedern der ersten Stunde. Sein Engagement ist beispielgebend. Allein in den Um- und Aufbau der neuen Feuerwehr in Netzen 2002/2003 investierte er 1500 Stunden seiner Freizeit. „Das ist aller Ehre wert. Auch deshalb wird er ab sofort als Ehrenmitglied im Verein geführt. Außerdem ist er weiter im Vorstand als Ehrenbeisitzer tätig. Hoffen wir, dass Heinzi noch lange so fit und gesund bleibt“, so Ortsvorsteher Wiedecke. Darauf durfte ein dreifaches „Gut Schlauch!“nicht fehlen.

Von Frank Bürstenbinder