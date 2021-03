Neue Fotos und Gedichte: So sieht der erste Damsdorfer Bildband aus

Damsdorf

Mit seiner Liebe zur Fotografie erfüllt sich Wolfgang Walther einen Traum. Er wählt aus tausenden Fotos die besten Motive aus und veröffentlicht unter dem Titel „Heimat. Ein poetisches Bilderbuch“ den ersten Bildband von Damsdorf.

Zweimal am Tag auf Fototour

„Es ist an der Zeit und für mich eine Herzensangelegenheit. Dieser Ort hat einen Bildband verdient, weil er Charme besitzt und vielfältig ist“, sagt der 70-Jährige. Der Hobbyfotograf zeigt die Alte Schule im Schnee, Felder zur Erntezeit, das Chauseehaus und die Kirche.

Zweimal am Tag ist Wolfgang Walther mit seiner Spiegelreflexkamera und Hund Dixie unterwegs und hält Momente für die Ewigkeit fest. Zu seinen Favoriten gehören der Waldsee, die sogenannte Fenne und das Waldstück zwischen der Mühlenstraße und Trechwitz, bis hin nach Schenkenberg.

35 Gedichte im Buch

Sein Buch enthält aber nicht nur Fotografien, sondern auch 35 Gedichte. Mit Texten wie „Kurzer Ausflug“ und „Mein Brandenburg“ nimmt Wolfgang Walther Leser mit auf einen literarischen Spaziergang durch die Jahreszeiten.

„Ich präsentiere Ihnen den Ort, an dem ich zu Hause bin und lade sie ein, Damsdorf zu entdecken“, schreibt der Autor von mehreren Gedichtbänden und Sachbüchern.

Lust auf Details

Die Jahreszeiten in seinem Buch sind mit verschiedenen Farben gestaltet. Während der Frühling grün ist, zeigt sich der Sommer im gelben, der Herbst im braunen und der Winter im grauen Layout.

Wolfgang Walther hofft, dass Leser Lust auf neue Ausblicke und Ansichten bekommen und den Mut haben, Kleinigkeiten in Höfen und an Wegesrändern zu entdecken.

Start mit 100 Exemplaren

Doch wie entsteht ein Bildband? Der größte Teil der Arbeit ist die Auswahl der Bilder. Anschließend plant Wolfgang Walther die Reihenfolge der Fotos, platziert Bilder und denkt über die Gestaltung der Texte nach.

Die erste Auflage von „Heimat. Ein Poetisches Bilderbuch“ hat 196 Seiten und erscheint mit 100 Exemplaren. „Die Nachfrage ist sehr groß, am ersten Tag gingen schon 15 Bestellungen ein“, sagt Wolfgang Walther.

Pläne für neue Bildbände

Er ist 1995 von Potsdam nach Damsdorf gezogen, liebt den Ort und gründete im Februar 2019 mit mehreren Damsdorfern den Kultur- und Heimatverein, diesen leitete er bis Februar 2021.

Seine Fototouren sieht er als Projekt, das ihn noch die nächsten Jahre beschäftigt. Denn insgesamt hat der Damsdorfer mehr als 20.000 Bilder aus Kloster Lehnin auf seiner Festplatte.

Deshalb plant er für jeden Ortsteil einen Bildband. Doch vorher hat er für seine nächsten Fotos noch einen Wunsch, denn er würde gern mehr Menschen zeigen. „Das ist aber gar nicht so einfach. Wenn ich jemandem in den Fokus nehmen will, kommt neben einer Abwehrhaltung meist der Spruch „Ich sehe nicht gut aus auf Bildern.“ Das geht doch bestimmt auch anders“, sagt er und lächelt.

Denn Minuten später hat er eine neue Idee für eine Fototour. „Ich würde gerne mal den Emster Kanal befahren und schauen, was sich vom Wasser aus für Motive zeigen“, sagt Wolfgang Walther.

Infos zum ersten Damsdorfer Bildband telefonisch unter 03382-70 27 88 oder per Mail an wolwalther@aol.com.

Von André Großmann