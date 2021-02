Neue Trinkwasserleitungen: Bauarbeiten in der Beelitzer Straße verzögern sich

Kloster Lehnin

Lärm und Staub gehören für Michael Thiede zum Alltag. Er schweißt auf einem 500 Meter langen Abschnitt in der Beelitzer Straße Rohre für neue Trinkwasserleitungen zusammen.

Baumaßnahmen verzögern sich

Zunächst sollten die Arbeiten bis Ende Februar beendet sein, jetzt ist die Fertigstellung am 19. Juni 2021 geplant. „Die Baumaßnahmen betreffen um die 35 Haushalte in Kloster Lehnin und kosten um die 240.000 Euro“, sagt Reinhard Seelig vom Wasser- und Abwasserzweckverband Werder-Havelland.

Corona-Fälle bei Rohrfirma

Er sagt der MAZ, warum sich die Arbeiten verzögern. „Eine Rohrfirma hatte Personalausfälle durch Corona-Erkrankungen. Zusätzlich kam der lange Winter dazu, denn bei Minusgraden kann man nicht schweißen. Die Bewilligung der Anträge für eine Gewässerquerung am Schampgraben dauerte Wochen. Wir konnten durch die Verzögerung und einen neuen Antrag bei der unteren Naturschutzbehörde aber auch einen Baum retten, der sonst gefällt worden wäre“, sagt Reinhard Seelig.

Hauptversorgungsleitung zu alt

Zunächst waren die neuen Trinkwasserleitungen nur für die Beelitzer Straße 85 bis 119 eingeplant. Die Bauherren stellten fest, dass einige Exemplare und die alte Hauptversorgungsleitung aus Asbest-Zementrohr bestehen und 60 bis 70 Jahre alt sind.

Diese Trinkwasserrohre liegen in der Beelitzer Straße. Quelle: André Großmann

„Wir haben die Baumaßnahmen um 120 Meter für den Bereich der Beelitzer Straße 73 bis 85 erweitert, weil der Preis angemessen war“, sagt Reinhard Seelig der MAZ.

Verwunderte Anwohner

Anwohner wie Silke Sander beobachten die Arbeiten aus der Distanz und haben sich in den letzten Tagen gewundert, warum blaue Rohre neben der Straße liegen.

Michael Thiede vom Unternehmen „Leuer Tiefbau“ arbeitet direkt neben den Wohnblocks. „Hier ist ein gutes Auge wichtig. An den Trinkwasserleitungen darf es keine Verschmutzungen und Risse an den Außenwänden geben“, sagt er. Wenige Meter entfernt trägt Azubi Tim Hase die Rohre und kommt bei Temperaturen um die 19 Grad Celsius in Schwitzen.

Tim Hase trägt Rohre für neue Trinkwasserleitungen. Quelle: André Großmann

Die Erneuerung der Trinkwasserleitungen erfolgt für Grundstücke, die beidseitig der Beelitzer Straße liegen. Bauleiter Thomas Albrecht warnt vor Verkehrs-, Lärm- und Staubbelästigungen und bittet Anwohner um Verständnis.

Von André Großmann