Neues Leben: So erlebt diese Lehninerin die Geburt im Lockdown

Lehnin

Neues Leben ist für Silke Sander Magie. Die Lehninerin ist zum ersten Mal mit ihrem vier Tage alten Baby Theo Tistou zu Hause und spricht über die Geburt in Zeiten der Pandemie.

Warten mit Hoffnung

„Ich konnte es kaum erwarten, den kleinen Jungen kennenzulernen und endlich komplett zu sein. Erst hofft man, dass es los geht, weiß aber gleichzeitig auch, dass das, was man sich da so wünscht, krass, heftig, anstrengend und nicht vorhersehbar ist. So ist das Wunder des Lebens“, sagt die 44-Jährige.

In diesem Zimmer verbringt Silke Sander die Zeit vor der Geburt Quelle: privat

Weil sie auch Spätgebärende ist, entscheidet sie sich für eine Geburt in der Klinik Havelhöhe, einem anthroposophischen Krankenhaus am Westufer des Wannsees.

In Zeiten der Pandemie ist alles anders. Bei ihrem ersten Kind konnte Silke Sander mit ihrem Mann Oliver Karten spielen, Musik hören und die Wartezeit gemeinsam im Kreißsaal verbringen.

Das Paar sehnt sich in der Warteschleife nach gemeinsamer Zeit und trifft sich nur zum Spaziergang auf dem Klinikgelände. Besuche der zweijährigen Tochter Liva Leelou sind tabu, ihr Ehemann übernachtet auf dem Gelände im Gästehaus.

Wehen nach drei Tagen

Ihr Partner kommt erst dazu, als die Geburt los geht und darf nur nach dem Abstrich per Schnelltest dabei sein. Zum errechneten Geburtstermin leiten Ärzte und Hebammen die Geburt zunächst mit einem Rizinuscocktail und später mit Medikamenten ein. Doch weder dieser Mix, noch ein Spaziergang helfen, die Wehen setzen nicht direkt ein.

Erst am dritten Tag kommen die Wehen in Gang. Das Paar geht dann nach einem negativen Corona-Test von Oliver Sander in den Kreißsaal. „Mit Kerzenlicht, Geburtstee und Badewanne ging es drei Stunden zur Sache. Überraschenderweise in der Wanne“ , sagt Silke Sander.

Geburt im Wasser

Nach ein paar Minuten im heißen Wasser hat die Lehninerin Presswehen, ein Ausstieg ist unmöglich. 20 Minuten später kommt Theo Tistou im Wasser zur Welt.

„Die Geburt war wunderschön. Und obwohl ich von der Heftigkeit der Wehen ganz überrumpelt, beinah überfordert war, konnte ich mit der Hebamme sogar noch in den Wehenpausen entspannen und die Geburt toll wahrnehmen“, sagt Silke Sander der MAZ.

Rückkehr nach sechs Tagen

Nach der Entbindung steigt sie mit ihrem Sohn im Arm aus der Wanne. Beide legen sich auf ein Bett, kuscheln zwei Stunden zusammen und genießen jeden Moment. Die Lehninerin ist glücklich. „Anderswo würde mir als alte Mutter der Kaiserschnitt nahegelegt werden, hier hat man den Dingen mehr Raum und Zeit gelassen. Eine Geburt geht eben nicht schnell, schnell“, sagt die Lehninerin.

Die Zweijährige Liva Leelou (links) lernt ihren Bruder Theo Tistou kennen. Quelle: privat

Nach sechs Tagen im Krankenhaus freut sie sich auf die Rückkehr in ihre Heimat. Sie, Ehemann Oliver, Tochter Liva Leelou und Baby Theo Tistou genießen ihre gemeinsamen Momente.

Neue Pläne

„Am spannendsten ist es, wie wir uns zu viert zusammenfinden“, sagt sie. Silke Sander plant ihre Familienzeit für das Jahr 2021. Sie weiß schon, dass sie mit ihren Kindern im Sommer den Gohlitzsee, einen beliebten Treffpunkt für Familien besuchen wird.

Dann unterbricht Theo Tistou die Stille, er hat Durst und ruft nach seiner Mutter. Silke Sander stillt ihren Sohn, denkt nach und lächelt. „Das ist tatsächlich mal ein guter Aspekt des Lockdowns: Wir werden ganz ungestört Zeit für uns haben. Man darf keinen Besuch bekommen aber das schadet ja in dem Fall nicht“, sagt sie und nimmt ihren Sohn in den Arm.

Von André Großmann