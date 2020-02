Neues Projekt: Damsdorfer beleben alte Handarbeitstechniken

Damsdorf

Neue Kunstwerke fertigt Cerstin Mathaei mit Ästen, Weihnachtssternen und einem Baumstamm. Die Damsdorferin will Handarbeitstechniken wiederbeleben und plant erstmals ein monatliches Treffen. Dort arbeiten Gäste mit Holz, stricken, nähen, häkeln und präsentieren neue Ideen.

Interesse an Traditionen

„Bei dem Projekt können Teilnehmer kreativ sein, Dinge gestalten und ihre handwerklichen Fähigkeiten testen. Gesellschaftlich sind diese Traditionen in den letzten Jahren leider etwas verloren gegangen. Ich glaube aber daran, dass alte und junge Menschen viel voneinander lernen können, wenn sie ihr Wissen teilen“, sagt die Damsdorferin.

Die 51-Jährige will einen Beitrag zum kulturellen Leben im Kloster Lehniner Ortsteil leisten und betont, wie interessiert die Damsdorfer an Handarbeitstechniken sind. Für die erste Veranstaltung am 13. Februar haben sich bislang mehr als zehn Gäste angemeldet, die Nachfrage wächst. Cerstin Mathaei betont eine „Aufbruchsstimmung“, die seit Februar 2019 mit der Gründung des Kultur- und Heimatvereins einsetzte und die Menschen im Ortsteil zusammenbringe.

Veranstaltungsraum gesucht

Deshalb sucht sie nach einem Veranstaltungsraum für weitere Zusammenkünfte der Handarbeiter. Sie spricht mit Vertretern der Gemeinde Kloster Lehnin, fragt bei Sabine Strich vom Kinder- und Jugendclub nach und hofft auf eine schnelle Lösung

Cerstin Mathaei betont, wie sehr das Handwerk in der Geschichte des Kloster Lehniner Ortsteils Damsdorf verankert ist. Sie erinnert sich an eine ehemalige Schreinerei im Stellmachermuseum und den „Zusammenhalt der Bauern, die sich immer gegenseitig geholfen haben“.

Austausch der Generationen

Schon im Alter von 17 Jahren bemerkt sie, wie sinnvoll der Austausch zwischen Jung und Alt sein kann. Nach dem Schulabschluss arbeitete sie in einer Damsdorfer Forschungsstation der Berliner Humboldt-Universität in der Geflügelzucht. Ihre ehemaligen Kollegen Brigitte Klein und Anni Schmidt bringen ihr damals das Kochen, Backen und Stricken bei. Bis heute verbindet die Frauen eine Freundschaft.

Doch welches Handwerk will Cerstin Mathaei beim neuen Projekt erlernen? „Ich bin gern kreativ und könnte weiter mit Holz arbeiten. Unter professioneller Anleitung kann ich mir auch vorstellen, mal zu stricken. Auch wenn es mit der Geduld manchmal schwierig ist. Ich plane und koordiniere lieber“, sagt Mathaei und lächelt.

Diese Windelhose hat die Damsdorferin Petra Hoffmann gestaltet. Quelle: André Großmann

Pläne für neue Kunstwerke

In ihrem Wohnzimmer liegen Windelhosen, Socken und Mützen aus Baumwolle, die ihre Freundin Petra Hoffmann gestaltet. Cerstin Mathaei arbeitet hingegen weiter an einem Dekobaum, dabei dreht sie Äste in verschiedene Richtungen, bohrt ein Loch in die Mitte des Baumstamms und befestigt darauf eine Gewindestange. Ihre Handarbeit ist für die Damsdorferin ein künstlerischer Prozess und sie will weitere Exemplare gestalten.

Das Projekt „Wiederbeleben von alten Handarbeitstechniken“ startet Donnerstag, den 13. Februar. Gäste können ab 19 Uhr in der Gaststätte „Zum Landlord“ in der Damsdorfer Hauptstraße 21A dabei sein. Infos und Ideen per E-Mail an hochzeit7712@web.de

Von André Großmann