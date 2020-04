Lehnin

Wippe, Rutsche, Vogelnest: seit Corona sind Spielplätze Sperrgebiete. Doch daran war nicht zu denken, als Michael Günther im Sommer vergangenen Jahres eine Spendenaktion ins Leben rief. In dieser Woche war es so weit. Die Gemeindearbeiter konnten den Spielplatz im Lehniner Wohngebiet Hohlweg mit einer feuerwehrroten Doppelschaukel ergänzen.

Fundamente müssen aushärten

„Die Sitze folgen, wenn die Fundamente ausgehärtet sind“, kündigte Initiator Günther gegenüber der MAZ an. Nur schaukeln darf leider niemand. Denn auch in Kloster Lehnin sind Spielplätze wegen der Corona-Ansteckungsgefahr tabu. „Dafür verbreitet die Schaukel Zuversicht für die Zeit danach“, steht für den Familienvater fest.

Der Sandkasten ist klein geraten auf dem Spielpatz Hohlweg in Lehnin. Quelle: Frank Bürstenbinder

Erst vor zwei Jahren war Michael Günther mit seiner Frau Jeanette und der kleinen Tochter in den Wohnpark gezogen. Was ihnen sofort auffiel: der Spielplatz bot einen traurigen Anblick. Zwar gab es schon einmal eine Schaukel, doch die Holzkonstruktion war in die Jahre gekommen und musste demontiert werden. Dabei wohnen immer mehr junge Lehniner rund um den Spielplatz, wo die Straßen Namen wie Fichtenhang, Wildacker, Heckenweg und Fuchsbau tragen.

Zahlreiche Spenden eingegangen

Zahlreiche Einzelspender und Familien waren dem Aufruf gefolgt. Sogar Flyer hatte Michael Günther an die umliegenden Haushalte verteilt. Am Ende wurden 1780 Euro eingesammelt. Das Geld reichte für den Kauf und den Aufbau der robusten und pulverbeschichteten Stahlkonstruktion, an deren Finanzierung sich auch der SPD-Ortsverein beteiligte.

Von Frank Bürstenbinder