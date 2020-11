Lehnin

An der Reha-Klinik Lehnin gibt es nun 18 Corona-Fälle. Es haben sich insgesamt acht Mitarbeiter und zehn Patienten mit der gefährlichen Krankheit infiziert. Damit hat sich die Zahl der Fälle um weitere vier erhöht. Das Ausmaß des Ausbruchs sei nun eingegrenzt, heißt es seitens der Klinik. „Es gibt keine weiteren Verdachtsfälle“, sagte Alexander Schulz am Freitagnachmittag. Er ist Sprecher des Evangelischen Diakonissenhauses Berlin-Teltow-Lehnin, das die Lehniner Kliniken betreibt.

Betroffen von dem Corona-Ausbruch in der Reha-Klinik zeigen sich die Gemeindeverwaltung Kloster Lehnin und Lehnins Ortsvorsteher Frank Niewar. Dieser sagte, er hoffe, dass Lehnin nun kein Hotspot werde. Die Mitarbeiter der Klinik lebten überwiegend in der Region. Die Zahl der Quarantänefälle im Zusammenhang mit der Reha-Klinik ist nicht bekannt. Dazu lägen ihm keine Zahlen vor, so Schulz.

Rathaus sendet Genesungswünsche

„Wir stehen im engen Austausch mit dem Diakonissenhaus“, sagt Rathaussprecher René Paul-Peters. „Die Abstimmungen sind gut.“ Es sei bedauerlich, „dass sich dort ein solcher Ausbruch vollzogen hat. Aber jeder weiß, dass es keine 100-prozentig ausgeschlossen werden kann, dass es zu einer erhöhten Ansteckungszahl kommen kann.“

„Wir wissen, dass der Träger alles Erdenkliche unternimmt, um eine weitere Ausbreitung der schlimmen Krankheit zu verhindern“, so Paul-Peters weiter. „Den Betroffenen wünschen wir alles Gute und dass sie schnell und ohne Langzeit-Folgen wieder genesen.“

Von Marion von Imhoff