Grebs

Konkurrenz? Fehlanzeige. Wen stört es in Grebs, dass im nur 55 Kilometer entfernten Paaren im Glien zeitgleich eine Oldtimer-Messe stattfindet? „Dort gehen die mit dem Geldbeutel hin, hier trifft man die echten Bastler und Schrauber“, verrät ein Wissender.

Zur Galerie Für die einen sind sie sentimentale Erinnerungen, für andere Beweise, was die Vorfahren technisch auf die Beine brachten: Oldtimer lassen kaum einen Betrachter kalt.

Schließlich gab es am Sonnabend bereits die 16. Auflage des Oldtimer-Treffens im Kloster-Lehniner Ortsteil. Und die nackten Zahlen sprechen für sich, nämlich für einen neuen Teilnehmerrekord: Bis zum frühen Nachmittag kamen Menschen mit 73 Pkw, drei Lkw und 75 Motorrädern – das waren 151 Gefährte, immerhin neun mehr als zum Rekord im Vorjahr, sagt Harry Grunert.

Anfänge mit der Drei-Rad-Zicke

„Angefangen hat ja alles mit unserer Drei-Rad-Zicke, einem alten Framo, der in der Scheune unseres Dreiseitenhof-Museums steht. Irgendwie kam die Idee auf, wir könnten ja was draus machen. So haben wir in der Umgebung nachgefragt, wer alles noch einen Oldtimer mit zwei, drei oder vier Rädern hat. Zur ersten Auflage kamen 32 Teilnehmer, dann hat es sich immer weiter etwas gesteigert.“

Mundpropaganda übers Internet

Über das Internet spreche sich herum, was gute Veranstaltungen seien, mittlerweile kommen Teilnehmer aus Sachsen, von der Müritz oder aus Dessau – alle Fahrzeuge aus eigener Kraft.

Grunert drückt jedem Oldtimer-Piloten Wertbons für Getränke und Bratwürste in die Hand. Verlangt werden weder Anmeldegebühren für die Teilnehmer noch Eintrittsgeld für die Schaulustigen. Wie finanziert sich das? Nur wenn alle mittun. Grunert zeigt auf die Stände mit Grillgut und Getränken, wo sich Schlangen gebildet haben. Im Museumsinneren ist eine Kuchentheke aufgebaut, die jeder guten Bäckerei zur Ehre gereichen würde.

Tupperdosen für den Kuchen

Die Frauen vom Verein haben diesmal 18 Kuchen und Torten gebacken. Pfannkuchen sind dabei und Spiegelei-Kuchen, Käse-Mandarinen-Torte und Cremetorte.

„Es ist Tradition, dass alle Frauen mitmachen, vorher sagen alle an, was sie backen wollen, und dann geht es los“, erzählt Lieselotte Bleicke. Voriges Jahr haben die Kuchen nicht gereicht, da sei man zum Bäcker in der Nähe gefahren und habe dessen Vorräte aufgekauft. Viele Besucher wissen, wie lecker die Kuchen sind. Sie bringen gleich Tupperdosen mit und decken sich für die restlichen Pfingstfeiertage ein.

MZ und Cadillac

Draußen gehen derweil Frank Niewar und Michael Arndt mit dem drahtlosen Mikro durch die Fahrzeugreihen und stellen die Gefährte vor. Ohne Merk- oder Stichpunktzettel schwärmen sie von den Vorzügen der MZ ETZ 250 wie vom Cadillac Eldorado. Arndt hat einen persönlichen Favoriten: Den EMW 327 Cabrio mit zwei Litern Hubraum, verteilt auf sechs Zylinder. Den nennen Cornelia und Klaus Schröder aus Dessau ihr eigen.

Geduldig erzählt der Mann den Umstehenden von der Geschichte des Wagens. 1952 wurden davon 550 Stück in Eisenach für den Export gefertigt, die Baureihen 321 und 326 noch mit dem blauen Propeller für die Bayerischen Motorenwerke, nach dem Namensstreit mit BMW wurde die neue Serie unterm roten Propeller als Eisenacher Motorenwerke gefertigt.

G 5 ist der Renner

Das Busunternehmen Behrendt hat zwei Lkw und einen Bus mitgebracht. Der G 5 war besonders bei den älteren Besuchern der Renner. „Den bin ich auch noch gefahren, ein Mords-Ungetüm“, erzählt der Brandenburger Eberhard Koch mit strahlenden Augen.

Der Neun-Liter-Diesel hatte gerade einmal 145 PS und konnte nur mit kräftig Zwischengas geschaltet werden. 250 Pferde unter der Haube hat ein original Mercedes SSK, davon gibt es heute noch drei Stück und einige Dutzend Nachbauten.

Die meisten Oldtimerfahrer bevorzugen die gemütliche Fahrweise, umso unverständlicher, warum erst Polizei und dann Ordnungsamt ihre Blitzer im Ort aufbauten.

Von André Wirsing