Kloster Lehnin

Kevin Bolz ist erneut Damsdorfer Ortsvorsteher geworden. Der Ortsbeirat hat ihn in seinem Amt bestätigt. Der 27-Jährige trat für die CDU an. Weitere Mitglieder des Ortsbeirates sind Oliver Klinner und Timo Wessels, die beide ebenfalls für die CDU aufgestellt waren, dazu Kerstin Köchel ( SPD) und Sabine Neute ( Die Linke). Neute ist Vize-Ortsvorsteherin.

Als eines der wichtigsten Ziele nannte Bolz die Entwicklung eines Ortszentrums mit einem Supermarkt. Dafür sucht der Ortsbeirat nun Flächen und Investoren. „Wir sind hellhörig und hoffen, dass auch Eigentümer dafür finden können, die passende Flächen haben“, so Bolz. Der Ort mit gut 1700 Einwohnern ist der zweitgrößte in der Gemeinde Kloster Lehnin.

Altes Hortgebäude wieder nutzen

Das Wirtschaftsleben kurbelt das Gewerbegebiet auf dem früheren Kasernengelände an. Die Kita wird derzeit angebaut, wegen einer Kostensteigerung kam der Bau einige Monate nicht recht voran, nun soll es wieder weitergehen. Da auch die Schule wachsende Schülerzahlen hat, überlegt der Ortsbeirat, ob das alte Hortgebäude künftig mitgenutzt werden könnte. Eine Konzeption soll laut Bolz entstehen, die eventuell auch Räume für Senioren vorsieht.

Der Reckahner Ortsbeirat mit Marcus Ecker, Ortsvorsteher Klaus Perle und Andreas Hummel (v. l.). Quelle: Gemeinde Kloster Lehnin

In Reckahn lenkt der ebenfalls im Amt bestätigte Ortsvorsteher Klaus Perle weiter die Geschicke des Dorfes. Dabei unterstützen den 66-Jährigen Marcus Ecker und Andreas Hummel. Im zweiten Halbjahr soll laut Bürgermeister Uwe Brückner das Kongress- und Gemeindezentrum eingeweiht werden, das für 3,2 Millionen Euro saniert wird.

Sie bilden nun den Ortsbeirat von Prützke: Ortsvorsteher Marco Abram, Yvonne Wierschke und Mario Kirstein. Quelle: Gemeinde Kloster Lehnin

In Prützke ist Marco Abram der neue Ortsvorsteher, der Frank Wetzel ablöst. Wetzel ist für die CDU weiterhin Kloster Lehniner Gemeindevertreter. Mario Kirstein und Yvonne Wierschke sind ebenfalls im Ortsbeirat vertreten. Alle traten als Einzelwahlvorschläge bei den Kommunalwahlen am 26. Mai an. Abram tritt für eine Sanierung des Gemeindehauses ein. Prützke brauche auch weiteres Bauland, fordert er.

Von Marion von Imhoff