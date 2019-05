Lehnin

Die Fahrweise eines Opelfahrers war so auffallend, dass Polizisten bei ihrer Streifenfahrt am Freitagnachmittag in Lehnin nicht lange fackelten. Sie stoppten den 32-jährigen Fahrer und forderten ihn zu einem Drogenschnelltest auf. Dieser zeigte den Konsum von Amphetaminen an. Nun muss sich der Mann wegen Fahrens unter Drogen verantworten.

Von MAZonline